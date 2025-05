FOTO Imagini din satelit: Granița cu NATO unde Rusia își extinde de zor infrastructura militară. Bombardiere supersonice Tu-22, găzduite de una dintre baze

Rusia își extinde infrastructura militară în apropierea frontierei cu Finlanda, într-o acțiune descrisă de oficialii Alianței Nord Atlantice (NATO) ca fiind începutul unei concentrări militare pe termen lung, a relatat luni The New York Times (NYT).

Extinderea acestei infrastructuri are loc după ce Rusia a anunțat că își va mări forțele militare și va înființa noi unități ca răspuns la aderarea Finlandei și a Suediei la NATO, după invazia din Ucraina, începută în 2022, notează The Moscow Times.

Imagini din satelit, surprinse de compania americană Planet Labs, arată, potrivit NYT, elicoptere rusești la o bază din apropierea orașului arctic Murmansk – aceasta fiind prima lor apariție acolo în ultimii 20 de ani. Baza se află la aproximativ 160 de kilometri (100 mile) de granițele Rusiei cu Finlanda și cu Norvegia.

La baza aeriană Olenya, lângă Olenogorsk, la sud de Murmansk, fotografiile din satelit arată o creștere semnificativă a numărului de avioane militare. Baza aeriană găzduiește bombardiere supersonice rusești Tu-22, cu rază lungă de acțiune.

Mai la sud, în orașul Alakurtti, la aproximativ 50 de kilometri (31 mile) de granița cu Finlanda, au apărut clădiri noi, despre care se crede că pot găzdui zeci de vehicule militare. Construcții similare au fost observate în orașul rus Petrozavodsk, capitala republicii Karelia din apropiere.

Peste 130 de corturi militare au apărut anul trecut într-o bază restaurată din Kamenka, bază care datează din perioada Războiului Rece și este situată în regiunea Leningrad din nord-vestul Rusiei, la aproximativ 65 de kilometri (40 de mile) de granița cu Finlanda.

