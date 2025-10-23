FOTO. Începutul lamentabil a făcut diferența în FCSB – Bologna! Ce s-a întâmplat pe Arena Națională

FCSB – BOLOGNA 1-2. Echipa lui Elias Charalambous a pierdut meciul de pe Arena Națională în fața italienilor. E al 2-lea eșec în primele 3 runde din Europa League.

FCSB a început dezastruos meciul cu Bologna, fiind condusă încă din minutul 9, atunci când Adrian Șut a comis o gafă inexplicabilă. A pierdut mingea la mijlocul terenului, Bologna a recuperat balonul iar Odgaard a înscris fără probleme în poarta „roș-albaștrilor”.

Dezastrul a continuat pentru trupa lui Charalambous, deoarece peste doar 3 minute Bologna a majorat diferența. Dallinga a punctat cu capul după o deviere nereușită a lui Lixandru.

