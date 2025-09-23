FOTO. Mesaj RO-ALERT în București în urma incendiului uriaș din Sectorul 2. „Lăsați libere căile de acces!”

Un incendiu a izbucnit, marţi seară, la un depozit din Sectorul 2 al Capitalei, în zona Șoselei Pantelimon, a anunțat ISU Bucureşti-Ilfov. Fumul a început să se propage în restul cartierelor din jur.

Autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert, iar locuitorii din cartierle vecine au început să se plângă de faptul că fumul a ajuns la ei și unora le-a intrat deja în casă.

Fumul a ajuns în zona Dristor și Alba Iulia.