FOTO. Instantaneu cu secunda în care Cătălin Drulă a văzut scorul exit-poll pe care l-a luat în alegeri la București

Candidatul USR, Cătălin Drulă, a pierdut clar cursa pentru Primăria București, clasându-se, potrivit primelor estimări ale exit-pollurilor, pe locul 4, la mare distanță de primul clasat, Ciprian Ciucu.

Momentul anunțării primelor rezultate exit-poll la București a fost surprins la sediul USR de fotograful Inquam Photos, Gyozo Baghiu. Alături de Drulă este președintele USR, Dominic Fritz, europarlamentarii Daniel Barna și Vlad Voiculescu, ministra Mediului, Diana Buzoianu.

Drulă a recunoscut victoria lui Ciucu și l-a lăudat. În campanie îl atacase violent

În prima reacție după afișarea rezultatelor exit-pollurilor, Drulă a recunoscut victoria lui Ciucu, candidat pe care l-a atacat virulent în campanie.

”Îl cunosc pe Ciprian Ciucu de multă vreme, îi doresc să pună în munca sa priceperea pe care o are şi să-şi găsească resursele de a învinge obstacolele pe care o să le înfrunte şi să aibă curaj, iar pe noi, cei de la USR, ne va avea ca un partener în toate proiectele pentru Capitală. Mă bucur că în această campanie am putut să vorbim şi despre lucrurile mai puţin plăcute care s-au întâmplat în Bucureşti, pentru că este important să le corectăm pentru viitor şi aici mă refer în principal la urbanism, în Parlament este în fază finală la adoptare Codul Urbanismului care aduce toate autorizaţiile de construire la Primăria Capitalei şi referendumul votat de bucureşteni trebuie implementat de urgenţă, este şi jalon în PNRR”, a declarat Cătălin Drulă.

El a precizat că prima problemă pentru Ciprian Ciucu este bugetul pentru 2026.

”De asemenea, problema bugetului, prima problemă pe care o va avea viitorul primar al Capitalei este bugetul pe 2026. Există legea depusă în Parlament pentru implementarea referendumului şi noi o să susţinem cu aceeaşi tărie. Cerem tuturor partidelor să susţină această lege. Vom fi parteneri în proiectele bune pentru oraş”, a transmis Cătălin Drulă.