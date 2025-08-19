FOTO Momentul în care Zelenski s-a contrat cu Trump la Casa Albă în fața hărții afișate în Biroul Oval. Ce a dezvăluit ulterior liderul de la Kiev

O imagine vizibilă pe un telefon îi arată pe Donald Trump și Volodimir Zelenski în fața hărții din Biroul Oval. FOTO: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

Președintele ucrainean a spus că a avut o lungă discuție cu Donald Trump pe tema hărții câmpului de luptă din Ucraina și că s-a contrazis cu Trump în privința teritoriilor controlate de Moscova, scrie BBC. Revendicările teritoriale ale Rusiei – refuzate de Ucraina – sugerează că în ciuda optimismului de luni, procesul de pace va fi unul dificil.

Volodimir Zelenski a salutat luni seară discuțiile reușite purtate cu Donald Trump și cu aliații europeni, vorbind despre garanțiile de securitate pe care Ucraina ar putea să le primească și despre posibila întâlnire pe care este gata să o aibă cu președintele rus Vladimir Putin.

El a menționat însă și un moment mai tensionat, care ilustrează obstacolele ce rămân în calea unei păci durabile.

Problema pe care toți liderii prezenți la discuții au părut reticenți să o abordeze în fața presei a fost posibilitatea unor concesii teritoriale din partea Ucrainei.

Trump and Zelenskyy standing by the same map of Ukraine. pic.twitter.com/ikwj4BaTOd — Saint Javelin (@saintjavelin) August 18, 2025

Zelenski a spus că a avut o lungă discuție cu Trump despre o hartă a teritoriilor capturate de Rusia în țara sa și că s-a „contrat” cu Trump „despre proporția de teritoriu deținut (de Rusia) pe hartă”.

El a spus că i-a explicat omologului său american că Rusia a reușit să ocupe mai puțin de 1% din teritoriul ucrainean în ultimele 1.000 de zile.

Aceasta a fost o noutate pentru Casa Albă, a spus el. Și, aparent, a contribuit la schimbarea stării de spirit a lui Trump.

„Am contrazis ceea ce se află pe acea hartă”, a declarat Zelenski. „Nu se poate spune că atât de mult teritoriu a fost cucerit de data aceasta. Aceste puncte sunt importante”, a spus el.

Harta apărută în Biroul Oval

Momentul surprins în imaginea care a devenit virală îi arată pe Trump și Zelenski discutând în fața hărții care a putut fi văzută luni în Biroul Oval.

In the Oval Office, a large map of Ukraine was displayed across from where Trump and Zelensky sat. The eastern part, shaded pink, showed the roughly 20% of the country under Russian control — a stark reminder of the nearly four-year war and a possible tool for Trump to pressure… pic.twitter.com/K6XhiCG19e — KyivPost (@KyivPost) August 18, 2025

Harta Ucrainei arăta partea estică a țării marcată cu roz, ilustrând teritoriul controlat în prezent de forțele militare ruse – aproximativ 20% din țară.

Din punctul de vedere al BBC, harta reprezenta o amintire dură pentru ucrainenii prezenți în încăpere, cu privire la situația actuală de pe câmpul de luptă, posibil un instrument de presiune pentru Trump, care vrea să îl convingă pe Zelenski să cedeze mai mult teritoriu.

La discuția scurtă purtată alături de Trump și de liderii europeni în fața presei, Zelenski a declarat că i-a arătat liderului american câteva detalii pe hartă și i-a mulțumit pentru „această hartă foarte bună”, sugerând astfel că harta a fost pusă la dispoziție de Casa Albă.

„A fost foarte bună, ma gândesc cum sa o iau cu mine”, a glumit Zelenski.

Teritoriile aflate în centrul negocierilor de pace

Discuțiile dintre Trump și Zelenski s-au învârtit în jurul revendicărilor Rusiei.

Una dintre condițiile impuse de Vladimir Putin la summitul de vineri din Alaska presupune ca Ucraina să renunțe în întregime la Donbas, regiunea industrială din estul țării, pe care Moscova susține că a anexat-o, dar pe care nu o controlează în totalitate.

Harta zonelor controlate de Rusia în estul Ucrainei. Sursa: CNN

Zona tradițional vorbitoare de limbă rusă se află în fruntea listei de revendicări teritoriale și politice ale Rusiei, parte centrală a așa-numitelor „cauze profunde” ale războiului, în discursul liderului de la Kremlin.

Forțele Kremlinului și aliații săi separatiști au cucerit aproximativ 87% din această regiune, potrivit datelor DeepState, un grup ucrainean care monitorizează evoluția situației pe câmpul de luptă.

Cum a evoluat controlul Rusiei asupra teritoriilor ucrainene. Sursa: CNN

Moscova vrea acum să primească cei 2.600 de kilometri pătrați din regiune care rămân în mâinile Ucrainei – fără un armistițiu însă, bătălia pentru Donbas se va prelungi aproape sigur până anul viitor și va costa zeci de mii de vieți, spun analiștii militari.

Trump l-a îndemnat pe Volodimir Zelenski să accepte acordul, observând că Rusia este pur și simplu o putere mai mare.

Zelenski a refuzat însă. Autoritățile ucrainene estimează că peste 200.000 de civili trăiesc încă în zona din Donbas pe care o controlează, în principal în zona industrială dens populată și puternic fortificată din și din jurul orașelor Sloviansk și Kramatorsk.

El și aliații europeni au încercat să îi explice lui Trump că cedarea de poziții fortificate ar putea costa Kievul pe viitor, în cazul în care Rusia decide să își reia asaltul.

Zelenski este susținut de populație, care pare gata să accepte înghețarea liniilor frontului, dar nu cedarea de teritorii suplimentare.

De la invazia la scară largă din 2022, Moscova a anexat ilegal patru regiuni ucrainene după organizarea unor referendumuri denunțate ca fiind false.

Cele patru regiuni sunt Donețk, Luhansk, Herson și Zaporojie. Dintre cele patru regiuni, Rusia controlează aproape în totalitate doar una, Luhansk.