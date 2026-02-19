FOTO Nicușor Dan, la summitul de la Washington. A dat mâna cu Donald Trump

Nicușor Dan, în partea stângă, rândul doi, la Consiliul pentru Pace, întâlnirea inaugurală, discutând cu Tony Blair. Foto: captură de ecran Reuters

La începutul summitului Consiliului pentru Pace, Nicușor Dan s-a fotografiat cu Javier Milei, Tony Blair și președintele Băncii Mondiale. De asemenea, el a dat mâna cu președintele Trump. În timpul reuniunii, Nicușor Dan va susține un discurs în fața celorlalți lideri prezenți.

Summitul Consiliului de Pace de la Washington tocmai a început. Liderii prezenți la reuniune abia s-au așezat pe scaune.

Nicușor Dan stă în partea stângă a sălii, în capătul rândului din mijloc, chiar lângă Tony Blair, fost premier laburist al Marii Britanii.

Pe același rând, stau secretara de presă a Casei Albe Karoline Leavitt și un alt reprezentant al SUA. În fața lui, sunt așezați ministrul de externe al Arabiei Saudite și premierul Albaniei, Edi Rama.

Înainte de începutul reuniunii, șeful statului s-a fotografiat alături de Javier Milei, președintele Argentinei, de Tony Blair și de președintele Băncii Mondiale.

Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace, alături de președintele Băncii Mondiale, Ajay Banga. Foto: Administrația Prezidențială Nicușor Dan și Javier Milei, la Consiliul pentru Pace. Foto: Administrația Prezidențială Nicușor Dan și Tony Blair, la Consiliul pentru Pace. Foto: Administrația Prezidențială Președintele Nicușor Dan dă mâna cu președintele Donald Trump, la Consiliul pentru Pace. Foto: Administrația Prezidențială Nicușor Dan, în partea stângă, rândul doi, la Consiliul pentru Pace, întâlnirea inaugurală, discutând cu Tony Blair. Foto: captură de ecran Reuters Președintele Nicușor Dan dă mâna cu președintele Donald Trump, la Consiliul pentru Pace. Foto: Administrația Prezidențială

Nicușor Dan va susține un discurs în timpul reuniunii lui Trump

Președintele Nicușor Dan va avea un discurs în limba engleză la summitul Consiliului pentru Pace de la Washington convocat de Donald Trump, în contextul în care România este țara europeană reprezentată la cel mai înalt nivel, ca observator.

Casa Albă a invitat oficial cel puțin 50 de țări să se alăture Consiliului pentru Pace înființat de președintele Donald Trump, iar 35 de lideri și-au manifestat până acum interesul. În prezent, 26 de țări s-au alăturat și au fost desemnate membri fondatori ai Consiliului, arată Al Jazeera. Cel puțin 14 țări au refuzat invitațiile să se alăture acestuia înainte de primul său summit.

Uniunea Europeană a declarat că nu intenționează să se alăture Consiliului din cauza îngrijorărilor legate de cartă, iar președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a refuzat invitația la reuniunea de joi.

Ce este „Consiliul Păcii” înființat de Trump

La sfârşitul lunii ianuarie, președintele american Donald Trump a lansat „Consiliul pentru Pace”, o inițiativă care, potrivit acestuia, va avea ca scop rezolvarea conflictelor globale, între care războiul din Fâșia Gaza, și promovarea stabilității, păcii și guvernanței „în zonele afectate sau amenințate de conflicte”.

Mai mulți lideri din toată lumea, inclusiv președintele Nicușor Dan, au primit o scrisoare prin care au fost invitați să se alăture acestei inițiative americane.

Trump cere țărilor care doresc un loc permanent în noul său Consiliu pentru Pace să contribuie cu cel puțin 1 miliard de dolari, a relatat Bloomberg, care a văzut proiectul de statut al acestui organism.



