FOTO O hartă filmată în spatele generalului Gherasimov sugerează intenția Rusiei de a ajunge până la granițele României

Un clip difuzat de Ministerul Apărării din Rusia pe 30 august a arătat o hartă în spatele șefului Statului Major General, Valeri Gherasimov, care sugerează posibila dorință a Moscovei de a cuceri regiunile Odesa și Harkov, scriu Kyiv Independent și RBC Ukraine, care citează publicația independentă rusească Agents.Media.

Harta a apărut în timp ce generalul Valeri Gherasimov ținea un discurs despre campania de primăvară-vară a Rusiei, spunând că Moscova va continua atât luptele de pe linia frontului, cât și atacurile în masă asupra orașelor ucrainene, în ciuda negocierilor de pace.

În timp ce Moscova a insistat public asupra controlului deplin asupra regiunilor Donețk, Luhansk, Herson și Zaporijie, harta sugerează și existența unor planuri potențiale care se extind până la Odesa și Harkov, scrie Kyiv Independent.

Niciuna dintre aceste regiuni nu a fost inclusă în cererile anterioare ale Moscovei, deși diverși oficiali au spus în mai multe rânduri că atât Odesa cât și Harkov ar trebui să aparțină Rusiei.

Jurnalistul rus Iaroslav Trofimov, care lucrează pentru The Wall Street Journal, a fost primul care a atras atenția asupra acestui aspect, scrie RBC Ukraine.

A map on the wall of the chief of the Russian General Staff Gerasimov — likely representing Russian military objectives in Ukraine (which encompass half the country, including Kharkiv and Odesa.) pic.twitter.com/bON2giaKwU — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) September 1, 2025

Potrivit jurnalistului, harta reflectă probabil obiectivele militare ale Rusiei în Ucraina (acoperind jumătate din țară, inclusiv Harkov și Odesa).

La granița cu România

Rusia ocupă în prezent doar aproximativ 4% din regiunea Harkov, în timp ce regiunea Odesa rămâne în totalitate sub control ucrainean.

Pe hartă, scrie publicația independentă rusă Agents.Media, se vede o linie care separă de Ucraina regiunile Luhansk, Donețk, Zaporojie și Herson, care sunt parțial ocupate de armata rusă.

Linia continuă până la granița cu Republica Moldova și România, separând de Ucraina de regiunile regiunile Herson, Mikolaiv și Odesa.

Cucerirea Odesei i-ar oferi Rusiei controlul asupra coastei ucrainene a Mării Negre, asupra principalelor noduri de transport și centre industriale – obiective strategice de lungă durată pentru Moscova.

Asta ar însemna de asemenea că Rusia ar ajunge la granița cu România.

Experta în securitate Iulia Joja, profesoară adjunctă la universitățile Georgetown și George Washington din SUA, a avertizat într-un interviu pentru HotNews că România depinde de UCraina pentru a-și asigura securitatea națională.

„Rusia nu recunoaște zone exclusive economice și alte subtilități de drept internațional, disputate, de altfel. Și încearcă să conducă exerciții militare și diferite acte de agresiune împotriva entităților care se află în această zonă, inclusiv în zona exclusivă economică a României”, a spus ea.

„Singurul motiv pentru care rușii ne lasă să explorăm și să exploatăm este pentru că ucrainenii i-au închis în partea estică a Mării Negre. Și asta este singura modalitate de a ne apăra în acest moment interesele. România, care nu are graniță terestră directă, încă, cu Rusia, spre deosebire de alte state de pe flancul estic, depinde în măsură mult mai mare de Ucraina”, a adăugat Joja.

Departe de un acord de pace

Președintele rus Vladimir Putin a cerut anterior Ucrainei să renunțe la aspirațiile privind aderarea la NATO și să cedeze mai multe orașe importante din Donețk – condiții prealabile pentru începerea negocierilor de pace.

Kremlinul a reiterat aceste condiții în timpul negocierilor de la Istanbul din iulie, care au durat mai puțin de o oră.

Discuția privind concesii teritoriale a apărut după ce președintele american Donald Trump a lansat ideea „schimbului de teritorii” în conversațiile cu liderii europeni și cu președintele Volodimir Zelenski.

O sursă din cadrul Biroului Prezidențial ucrainean a declarat anterior pentru Kyiv Independent că propunerea Moscovei ar implica retragerea Kievului din zonele controlate de Ucraina din Donetsk și Luhansk.

Zelenski a respins astfel de propuneri pe 9 august, afirmând că Ucraina nu va ceda teritoriu pentru a pune capăt războiului.

De la revenirea în funcție în ianuarie, Trump a promis că va media rapid pacea, dar s-a confruntat cu repetate eșecuri, în condițiile în care Rusia a refuzat un armistițiu și a insistat pentru concesii mai mari.