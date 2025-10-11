FOTO. O nouă armă a smuls ropote de urale în Coreea de Nord atunci când a fost arătată

Coreea de Nord a prezentat un nou vehicul hipersonic și rachete balistice intercontinentale (ICBM) la o paradă militară vineri seara, cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la înființarea Partidului Muncitorilor din Coreea, scrie CNN.

Arma hipersonică Hwasong-11Ma și racheta balistică intercontinentală Hwasong-20, pe care mass-media de stat le-a numit „cel mai puternic sistem de arme strategice nucleare” al Coreei de Nord, s-au numărat printre arsenalul de arme nord-coreene prezentat în cadrul paradei nocturne din Piața Kim Il Sung din Phenian.

Celebrarea a avut loc la o lună după ce liderul Kim Jong Un a obținut o victorie diplomatică importantă, călătorind la Beijing pentru o paradă militară chineză de amploare, unde a avut ocazia rară de a sta alături de greii mondiali pe scena globală, și anume liderul chinez Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin.

Foto: STR / AFP / Profimedia

Hwasong-11Ma a fost văzut pentru prima dată la o expoziție militară la Phenian, în urmă cu o săptămână.

Armele din seria Hwasong-11 sunt rachete balistice cu rază scurtă de acțiune (SRBM) bazate pe rachetele rusești Iskander, care au fost utilizate pe scară largă în atacurile devastatoare ale Moscovei asupra Ucrainei.

Coreea de Nord pare să fi echipat noul model 11Ma cu o ogivă transportată într-un vehicul de propulsie, practic un planor aplatizat și prevăzut cu aripi care permite ogivei să urmeze o traiectorie neregulat până la țintă, făcând-o dificil de detectat de către apărători și de lovit de rachetele defensive.

Este numită hipersonică deoarece poate efectua aceste manevre în timp ce se deplasează cu o viteză de peste cinci ori mai mare decât cea a sunetului.

E posibil să fi fost un container

Este posibil ca ceea ce s-a văzut în parada militară să fi fost doar un container despre care se crede că transporta arma, amplasat pe un vehicul de transport și lansare cu 11 axe, întrucât Phenianul nu a anunțat încă testele de zbor.

Acest motor, care funcționează cu combustibil solid și este fabricat din materiale compozite din fibră de carbon, a fost testat de nouă ori la sol, potrivit mass-media de stat nord-coreeană.

KCNA a declarat că motorul va fi utilizat și pe racheta balistică intercontinentală Hwasong-19, care a fost testată în zbor și despre care experții consideră că are o rază de acțiune suficientă pentru a lovi orice țintă din Statele Unite.

„Spectatorii au izbucnit în urale când coloana de rachete balistice intercontinentale Hwasong-20, cel mai puternic sistem de arme strategice nucleare al RPDC, a intrat în piață, umplând pista”, a raportat KCNA, folosind inițialele denumirii oficiale a țării, Republica Populară Democrată Coreeană.