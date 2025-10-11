FOTO. Pompierii din Londra se confruntă cu un record de incendii dintr-o sursă mai puțin obișnuită. O femeie chiar a murit

Pompierii din Londra au de stins tot mai multe incendii provocate de bicicletele și scuterele electrice, potrivit unei informări postate pe Facebook de instituție.



„Astfel, până la data de 28 septembrie, în Londra au fost înregistrate 165 de incendii provocate de biciclete electrice și scutere electrice, dintre care 134 au fost provocate de biciclete electrice, ceea ce înseamnă o medie de aproximativ 18 incendii pe lună provocate de biciclete electrice sau scutere electrice. Dacă această tendință va continua până la sfârșitul anului, Londra va depăși pentru prima dată 200 de incidente într-un singur an”, se arată în raportare.

În urma unui astfel de incendiu, a femeie de 30 de ani a murit în iunie. Femeia a fost găsită inconștientă în interiorul proprietății și salvată de pompieri, dar, din păcate, a decedat la spital în aceeași zi. În urma unei investigații efectuate de pompieri, cauza probabilă a fost defectarea unui acumulator litiu-ion pentru o bicicletă electrică.

Acesta a fost al patrulea incendiu mortal care a implicat o bicicletă electrică înregistrat în Londra și primul din 2023. În toate cele patru cazuri, persoana care a decedat nu deținea și nu folosea bicicleta electrică implicată în incendiu.

La acestea se adaugă „alte câteva incidente grave în capitală, care au dus la leziuni care au pus viața în pericol, arsuri grave, leziuni grave cauzate de sărituri de la fereastră și numeroase operațiuni de salvare efectuate de pompieri”.



