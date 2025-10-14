FOTO Premieră NATO în România: Două din cele mai moderne blindate din alianță au luptat pentru prima dată împreună, la Cincu

Într-un exercițiu militar care a avut loc în România, în poligonul de la Cincu, două din cele mai moderne blindate din NATO au fost integrate pentru prima oară împreună în teren.

Tancuri franceze Leclerc din Grupul de luptă NATO condus de Franța în România și distrugătoare de tancuri Centauro 2 italienie din Grupul de luptă NATO condus de Italia în Bulgaria s-au antrenat pentru prima dată împreună în câmp tactic.

„În cadrul exercițiului cu foc real EAGLE THUNDER, unitățile italiene și franceze din cadrul grupurilor multinaționale de luptă ale NATO dislocate în Bulgaria și România s-au antrenat împreună la Cincu. Exercițiul a reprezentat un moment de o importanță operațională deosebită, marcând prima integrare pe teren între vehiculele blindate italiene Centauro 2 și tancurile franceze Leclerc”, anunță Comandamentul Multinațional de Brigadă Sud-Est din România (HQ MND-SE).

Distrugător de tancuri Centauro B2 / FOTO: HQMNDSE / French Contingent Public Affairs

Tanc de luptă Leclerc / FOTO: HQMNDSE / French Contingent Public Affairs



Tancuri Leclerc și distrugătoare de tancuri Centauro 2

Tancurile principale de luptă Leclerc sunt printre cele mai moderne tancuri din lume. Înarmate cu tunuri de calibru 120mm și sisteme avansate de ochire și supraveghere, tancurile Leclerc sunt recunoscute pentru mobilitate și precizie, scrie National Security Journal.

Tancul are un încărcător automat cu 40 de proiectile la bord, are o turelă ce se poate roti complet în 9 secunde, iar viteza sa maximă este de 72 km/h.

Distrugătoarele de tancuri Centauro B2 sau Centauro II MGS 120/105 sunt vehicule blindate grele, pe roți, înarmate cu tunuri de calibru 120 mm. Sunt printre cele mai moderne vehicule blindate din armata Italiana. Vehiculele blindate sunt axate pe viteză și mobilitate.

Centauro B2 atinge viteze de până la 105 km/h, mult superioare unui tanc greu pe șenile, oferind aceeași putere de foc.

Centauro 2 se află în prezent doar în dotarea armatei Italiene, care a comandat până în 2024 doar 150 de astfel de vehicule.