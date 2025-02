FOTO Showroom Tesla din Olanda, vandalizat, după salutul controversat al lui Elon Musk. „Nu naziștilor!”

Un showroom al producătorului auto Tesla din Haga a fost vandalizat cu svastici și sloganuri antifasciste, duminică seară, într-un gest de prostest la adresa proprietarului companiei Elon Musk, consilier al președintelui american Donald Trump care a provocat un val de indignare după ce a fost acuzat că a făcut un „salut nazist” în ianuarie, scrie luni Politico.

Vandalii au scris cu spray pe fațada clădirii sloganuri precum „Nu naziștilor!” și „Du-te dracului, fascistule” și au desenat svastici pe ușa de intrare a clădirii, incident care amintește de un episod similar care a avut loc la Berlin săptămâna trecută.

