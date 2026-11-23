Aceste operațiuni vor continua, a avertizat președintele ucrainean, după atacul care a avut loc în Mediterana, la mii de kilometri distanță de principalul front al luptei cu Rusia.

Președintele Volodimir Zelenski a confirmat luni că forțele ucrainene au scufundat în Libia corveta rusească „Merkury”, una dintre cele mai noi nave ale Moscovei, intrată în serviciu în 2023, folosind șapte drone navale de fabricație ucraineană.

Zelenski a precizat că o a doua țintă, care a fost și ea lovită, a fost nava rusească de marfă „MV Angara”, pe care, potrivit acestuia, Rusia o folosea pentru transportul de arme.

Footage of the Russian Navy’s Steregushchiy-class corvette Merkury suffering a catastrophic explosion in the port of Benghazi, Libya, last night. The ship was destroyed. https://t.co/hw1mez49Ab — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 22, 2026

„Continuăm operațiunile în apele desemnate”, a declarat Zelenski pe aplicația de mesagerie Telegram.

Zelenski a adăugat că, odată cu corveta, a fost distrus și un elicopter de luptă rus Ka-27.

Două drone au lovit corveta

Atacul asupra bazei navale din Benghazi, în estul Libiei, a avariat grav nava „Merkury” și a provocat un incendiu în incinta bazei, au declarat doi oficiali militari libieni pentru Associated Press.

Aceștia au afirmat că, potrivit unei anchete preliminare privind atacul, mai multe drone maritime ucrainene au fost lansate asupra navei dintr-o bază controlată de forțele ucrainene din vestul Libiei.

Corveta scufundată de ucraineni în Libia: Handout / AFP / Profimedia

Cel puțin patru drone au fost interceptate și distruse, în timp ce două au lovit nava de război, au precizat aceștia.

Zece persoane, printre care ruși și libieni, au fost ușor rănite în urma incidentului și au primit îngrijiri medicale în Benghazi, au declarat surse medicale.

Imaginile surprinse din satelit duminică au arătat că nava era în mare parte scufundată, doar prova fiind încă vizibilă deasupra apei. Se vedea, de asemenea, fum ridicându-se dintr-o parte a suprastructurii navei, iar resturi semnificative erau împrăștiate de-a lungul digului.

Mai târziu, duminică, o navă comercială care arbora pavilionul maltez a fost lovită de o dronă marină în largul coastei orașului Benghazi, au declarat pentru Reuters două surse militare libiene.

O țară divizată

Libia este divizată încă din 2011, când o revoltă susținută de NATO l-a răsturnat de la putere pe dictatorul Muammar Gaddafi, care a fost ulterior ucis.

Un guvern susținut de ONU are sediul la Tripoli, iar o administrație rivală se află în estul țării. Țara bogată în petrol rămâne un punct central al unei rivalități de lungă durată între Rusia și Occident.

Guvernul cu sediul în estul țării a înaintat o cerere oficială Adunării Generale și Consiliului de Securitate al ONU pentru o anchetă internațională privind atacurile, a declarat prim-ministrul Osama Hamad într-un comunicat.

Imagini din satelit cu corveta ruseaască, înainte și după atac: Handout / AFP / Profimedia

El a solicitat o anchetă privind „suspiciunile că ambarcațiunile ar fi fost lansate din vestul Libiei, precum și verificarea prezenței experților ucraineni în țară, alături de explicații oficiale din partea Kievului cu privire la activitățile acestora”.

Guvernul din est a declarat într-un comunicat că nava rusă a oprit în portul Benghazi pentru realimentare și reaprovizionare în drumul său de întoarcere spre Rusia, în conformitate cu acordurile de cooperare maritimă dintre cele două țări.

Guvernul a precizat că instalațiile portuare și ale bazei navale, inclusiv depozitele, erau în siguranță și că operațiunile normale au fost reluate după ce incendiul a fost stins și zona securizată.

Acesta a condamnat atacul ca fiind o încălcare a suveranității Libiei și o amenințare la adresa siguranței maritime, afirmând că va lua măsuri legale și diplomatice împotriva oricărei persoane găsite responsabile.