FOTO Sprijin de la Nicușor Dan pentru reorganizarea Romsilva: „A fost asociată prea des cu privilegii nemeritate”/ Discuție cu ministrul Mediului

Președintele Nicușor Dan a postat pe Facebook un mesaj de susținere a propunerii de reorganizare a Romsilva, mesaj care este însoțit de două fotografii de la o întâlnire pe care șeful statului a avut-o cu ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

„Ieri am avut o întâlnire cu ministrul Mediului, Diana Buzoianu, în care am discutat despre propunerea de reorganizare a Romsilva, un demers pe care îl susțin. În campania electorală am vorbit despre nevoia de reformă într-o instituție care, din păcate, a fost asociată prea des cu privilegii nemeritate precum primele de pensionare de 100.000 de euro”, a scris Nicușor Dan.

Nicușor Dan și ministrul Mediului Diana Buzoianu/ Foto: Facebook – Nicușor Dan

Totodată, președintele a transmis un mesaj de susținere a Guvernului în ansamblu în ce privește reducerea unor funcții sau stoparea de beneficii nemeritate pentru deținătorii unor posturi în administrația statului.

„Salut decizia Guvernului de a acționa în această direcție – de a elimina funcții decorative și de a pune capăt unor beneficii excesive”, a afirmat șeful statului.

Revenind la subiectul Romsilva, președintele precizează că protecția mediului este pentru el o prioritate și că va susține demersurile guvernamentale în această direcție.

„Reforma propusă urmărește eficientizarea activității Romsilva, reducerea birocrației și întărirea protejării pădurilor – un pas necesar spre o gestionare responsabilă și sustenabilă a fondului forestier. Protejarea mediului este o prioritate pentru mine, iar în acest efort voi rămâne un partener activ al Guvernului. România are nevoie de instituții care lucrează în interesul cetățenilor și al naturii, cu integritate și responsabilitate”, se mai spune în mesajul președintelui.

Romsilva rămânu cu doar 12 direcții silvice

Ministerul Mediului a scos joi în dezbatere publică proiectul de hotărâre de guvern care prevede reducerea a aproape 70% din numărul direcțiilor silvice, de la 41 de direcții la doar 12 direcții silvice. Aceste direcții vor fi conduse de către un singur director, spre deosebire de situația actuală în care întâlnim între 2 și 4 directori, măsuri ce vor aduce economii de 19 milioane de lei.

„Astăzi există 41 de direcții silvice, pentru fiecare județ în parte. Propunerea de HG vizează 12 direcții silvice la nivel de țară, ceea ce înseamnă o scădere cu aproape 70% a numărului lor, o scădere necesară pentru eficientizarea activității Romsilva. În ceea ce privește numărul de directori, direcțiile silvice regionale vor avea un director, scade astfel cu aproape 90% numărul actual de directori, ceea ce înseamnă un câștig la bugetul Romsilva de 19 milioane de lei pentru activitatea de bază, cea a administrării pădurilor”, a declarat joi la guvern Diana Buzoianu, ministra Mediului.

Corpul de control va verifica bonusul de 100.000 de euro al fostului șef de la Direcția silvică Arad

„Ieri am trimis corpul de control al ministrului la Direcția silvică Arad, unde domnul director Țigan s-a pensionat pe 100.000 de euro și s-a reangajat înapoi, pentru a vedea dacă a fost respectată legislația. A beneficiat de un bonus uriaș de pensionare și vrem să vedem dacă totul s-a făcut conform legislației”, a declarat aceasta.

Aceasta a anunțat că în prezent bonusurile de pensionare sunt blocate prin ordonanță a Guvernului.

„Astăzi bonusurile de pensionare sunt blocate prin ordonanță de guvern și cât voi fi acolo cu siguranță nu vor fi deblocate. Dar ne gândim să dăm soluții mai mari de uniformizare pe salariați ca să nu mai existe frustrări, că oamenii care duc greul ajung să aibă cele mai mici beneficii salariale”, a declarat ministra Mediului.

În acest sens, Diana Buzoianu a spus că în proiectul de HG privind reforma Romsilva este prevăzută necesitatea adoptării unei metodologii de salarizare și de angajare a salariaților Romsilva într-un termen de 30 sau 60 de zile de la adoptarea actualei hotărâri de guvern.

Directorul care a primit bonus de pensionare de 100.000 de euro a dat în judecată și cere despăgubiri de la Romsilva

Teodor Țigan, fostul șef al Direcției Silvice Arad și fost director general interimar al Romsilva în perioada 2020-2022 a dat în judecată Regia Națională a Pădurilor întrucât nu i s-a prelungit contractul individual de muncă semnat după ce se pensionase și primise deja un bonus de 100.000 de euro la retragerea din activitate, conform contractului colectiv de muncă, scrie Rise Project pe pagina de Facebook.

Țigan a ieşit la pensie în februarie 2023 şi a beneficiat atunci de un bonus de aproape 100.000 de euro brut. După pensionare, el s-a reangajat în funcția de director la Direcția Silvică (DS) Arad, astfel că în 2023 a încasat atât 74.000 de lei brut pensie, cât şi 825.000 de lei brut, valoarea salariilor de la Romsilva.