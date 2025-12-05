FOTO: Sumă uriașă strânsă la licitațiile pentru brazi creați de designeri și artiști din România. Cum arată creația de 200.000 de euro / Unde vor ajunge banii

Peste un milion de euro s-au strâns la Festivalul Brazilor de Crăciun, care a avut loc la Muzeul Național de Artă al României. Cel mai scump brad a fost licitat pentru 200.000 euro. Banii vor fi folosiți „pentru restabilirea dreptului la educație al copiilor vulnerabilizați de sărăcie”, anunță Salvați Copiii, într-un comunicat.

Joi seară, Muzeul Național de Artă al României a găzduit licitațiile pentru brazii de Crăciun realizați de designeri și artiști din România, a 25-a ediție a festivalului.

La eveniment au fost expuși 24 de brazi, licitați cu sume cuprinse între 8.000 și 220.000 euro de către mai multe companii. Suma totală strânsă s-a ridicat la peste un milion de euro.

Organizatorul, ONG-ul Salvați Copiii, anunță că evenimentul a fost „un manifest pentru restabilirea dreptului egal la educație al copiilor aflați în risc de sărăcie și excluziune socială”, iar peste 15.000 de copii vor beneficia de sprijin socio-educațional.

Cel mai scump brad a fost creat de Vlad Nancă, artist care face parte din echipa proiectului care reprezintă România la Bienala de Arhitectură de la Veneția 2025. Citește aici un interviu cu acesta în HotNews.

Bradul din mijloc, creat de Vlad Nancă, a fost adjudecat cu 200.000 de euro

„A fost pentru mine un prilej să fiu parte dintr-o cauză socială majoră și am încercat să pun în creația mea tocmai crezul că generozitatea este ceea ce ne face lumea mai bună”, a declarat designerul Vlad Nancă.

Alți artiști care au realizat brazi au fost Doina Levintza, Smiley sau Adrian Perjovschi.

Conform Salvați Copiii, la celelalte 24 de ediții s-au strâns peste 10 milioane de euro, iar numărul copiilor care au fost sprijiniți se ridică la 272.127.

Dintre aceștia, aproape 200.000 au primit sprijin socio-economic pentru familie, consiliere psihologică, iar 102 de biblioteci școlare au fost dotate cu 76.000 de cărți.

„Dincolo de miza umanitară imediată, obiectivul nostru este acela dea aduce dreptul la educație nediscriminatorie, pentru toți copiii, în centrul dezbaterii publice. Școala este condiția fără de care cercul vicios al sărăciei rămâne închis” – Gabriela Alexandrescu, președinte executiv Salvați Copiii România.