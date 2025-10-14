Sari direct la conținut
FOTO Țiriac pregătește demolarea ultimei rămășițe din fabrica Granitul, una dintre gloriile comuniste din construcții. Devine o afacere imobiliară

Ion Tiriac, Foto: AGERPRES
Fosta fabrică Granitul, controlată indirect de omul de afaceri Ion Țiriac, a început demersurile de desființare a tuturor construcțiilor pe care le mai deține pe Șoseaua Vergului, din Sectorul 2 al capitalei. Închirierea clădirii ruinate, propuse spre demolare, reprezintă singurul venit al companiei, care este listată pe piața alternativă a Bursei de Valori București, potrivit documentelor analizate de Profit.ro.

