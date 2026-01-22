FOTO Trump și-a prezentat la Davos proiectul imobiliar pentru „Noua Gaza”: „Va fi frumos, voi avea mare succes”

Președintele american Donald Trump și-a dezvăluit joi planul pentru o „Nouă Gaza”, care ar transforma teritoriul palestinian devastat într-un complex luxos de zgârie-nori pe malul mării, un proiect care ar putea fi finalizat în termen de trei ani, a consemnat agenția France Presse, citată de Agerpres.

„Voi avea mare succes în Gaza, va fi frumos”, a declarat liderul SUA în timp ce își prezenta controversatul „Consiliu de Pace” la Davos, creat inițial pentru a pune capăt conflictului dintre Hamas și Israel.

„Sunt un dezvoltator imobiliar în suflet (…) și am spus: uitați-vă la acest teren de pe malul mării, uitați-vă la această superbă bucată de pământ, ce ar putea fi aici pentru atâția oameni”, a spus Trump în marja Forumului Economic Mondial care are loc în stațiunea de schi elvețiană.

Ginerele său Jared Kushner, care nu are nicio funcție oficială, dar acționează, între altele, ca emisar pentru conflictul din Gaza, a apreciat la rândul său că acest „proiect magistral” este destinat unui „succes fulminant”.

Prezentând o schiță cu zeci de blocuri turn de apartamente cu terasă cu vedere la o alee umbrită, el a promis că acest peisaj va înlocui ruinele lăsate de războiul lansat de Israel în Fâșia Gaza, după atacul sângeros al mișcării islamiste palestiniene Hamas asupra teritoriului său din 7 octombrie 2023.

„În Orientul Mijlociu se construiesc astfel de orașe, pentru două sau trei milioane de oameni, se fac în trei ani”, a spus el. „Este realizabil în trei ani dacă vrem să fie”.

Kushner a mai estimat că ar fi nevoie de investiții de 25 de miliarde de dolari pentru a reconstrui infrastructura și serviciile publice din teritoriul palestinian.

În 10 ani, PIB-ul Gazei ar ajunge la 10 miliarde de dolari, iar venitul mediu al gospodăriilor ar ajunge la 13.000 de dolari, datorită „ocupării 100% a forței de muncă și oportunităților pentru toți”, a anticipat el.

Potrivit lui Kushner, deja „Comitetul național pentru administrarea Gazei”, menit să funcționeze sub auspiciile Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump, a primit o propunere din partea dezvoltatorului imobiliar israelian Yakir Gabay.

Acesta „s-a oferit voluntar nu pentru profit, ci urmându-și cu adevărat inima”, a afirmat Jared Kushner. „Așadar, în următoarele 100 de zile, vom continua neabătut să ne asigurăm că acest lucru se va întâmpla”, a adăugat el.

„Oportunități fantastice de investiții”

Ginerele lui Trump a mai estimat că dezarmarea completă a Hamas, în conformitate cu acordul de încetare a focului încheiat în octombrie, îi va convinge pe investitori și donatori.

„Vor exista oportunități fantastice de investiții”, a concluzionat Kushner.

Potrivit Reuters, imaginile prezentate de Jared Kushner au creat tabloul unei coaste mediteraneene pline de turnuri strălucitoare, asemănătoare cu vederile din Dubai sau Singapore, cu zone rezervate dezvoltării rezidențiale, centrelor de date și parcurilor industriale, sugerând că reamenajarea ar urma să înceapă la Rafah, în sud, o zonă aflată sub control militar israelian complet.

Prezentarea nu a abordat însă probleme cheie, cum ar fi cea a drepturilor de proprietate sau compensațiile pentru palestinienii care și-au pierdut casele, afacerile și mijloacele de trai în timpul războiului.

Kushner nu a precizat nici cine va finanța reamenajarea, care ar necesita mai întâi debarasarea a circa 68 de milioane de tone de moloz și resturi de la război.

În următoarele săptămâni va avea loc o conferință la Washington, „unde vom anunța o mulțime de contribuții ce vor fi făcute (…) din sectorul privat”, a spus el, fără a oferi detalii.

Imaginile prezentate joi au fost aproape identice cu cele „scurse” către Wall Street Journal în decembrie; ziarul a relatat atunci că SUA s-au oferit să „susțină” 20% din proiectul de reamenajare, fără a intra în detalii, a mai notat Reuters.