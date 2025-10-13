FOTO Trump a arătat o foaie a acordului istoric de pace semnat în Egipt. Ce conține, de fapt, înțelegerea pe care și-a pus semnătura

Președintele SUA, Donald Trump, semnează acordul pentru Fâșia Gaza, în cadrul Summitului pentru pace de la Sharm El Sheikh, în Egipt, pe 13 octombrie 2025. FOTO: Suzanne Plunkett, PA Images / Alamy / Profimedia

În timp ce președintele american Donald Trump și liderii din Orientul Mijlociu au semnat luni ceea ce au descris ca fiind un acord istoric de încetare a focului în Fâșia Gaza, a rămas o întrebare esențială: ce conține exact acest acord?, notează CNN.

O imagine realizată de un fotograf în sala de conferințe oferă un indiciu asupra răspunsului la această întrebare, întrucât președintele american a arătat pagina semnată presei.

Partea superioară a paginii include o serie de obiective și angajamente, printre care „toleranță, demnitate și șanse egale pentru fiecare persoană”.

„Căutăm toleranță, demnitate și șanse egale pentru fiecare persoană, asigurându-ne că această regiune este un loc în care toți își pot urmări aspirațiile în pace, securitate și prosperitate economică, indiferent de rasă, credință sau etnie”, se arată în primul paragraf de pe ultima pagină a acordului semnat, cea arătată de Trump presei.

Jumătatea inferioară a paginii include semnăturile și funcțiile liderilor regionali și ale mediatorilor acordului de încetare a focului din SUA, Egipt, Qatar și Turcia.

Donald Trump pozează cu acordul semnat în timpul Summitului pentru pace de la Sharm El Sheikh, în Egipt, pe 13 octombrie 2025. FOTO: Suzanne Plunkett, PA Images / Alamy / Profimedia



Trump a semnat luni, în Egipt, acordul pentru Gaza încheiat săptămâna trecută şi i-a felicitat pe liderii mondiali pentru ajutorul acordat în finalizarea acestuia.

La începutul summitului de la Sharm el-Sheikh, preşedintele american și-a pus semnătura pe acordul pentru încetarea focului şi eliberarea ostaticilor din Gaza, încheiat săptămâna trecută, în timp ce zeci de lideri mondiali au stat în spatele său.

„Ei doreau să rezolve problema din Gaza. Doreau să rezolve întreaga problemă. Se ajunsese la un punct în care situaţia era pur şi simplu nebunească”, a spus Trump referindu-se la liderii din spatele său. „Vorbeau mereu despre începerea celui de-al Treilea Război Mondial în Orientul Mijlociu, iar acest lucru nu se va mai întâmpla”, a adăugat șeful Casei Albe.

Întrebat de reporteri când vor începe discuţiile privind faza a doua a acordului privind Gaza, Trump a răspuns spunând că aceste discuţii au început deja.

Ajuns la locul desfăşurării summitului, el a avut mai întâi o întâlnire cu gazda, preşedintele egiptean Abdel-Fattah el-Sissi, pe care l-a lăudat pentru rolul avut în negocieri.

Trump l-a laudat pe Sissi ca fiind un „lider puternic”, afirmând că Egiptul nu are criminalitate deoarece „ei nu se joacă”. De asemenea, el l-a lăudat pe Sissi pentru că a adus o lungă listă de participanţi la summit şi pentru că a convins Hamas să accepte propunerea americană de încetare a focului în Gaza.

Apoi, Trump a ţinut să-i salute personal pe toţi liderii participanţi la Sharm el-Sheikh înainte de a-şi începe discursul în care a explicat ce anume vor semna: „Vom semna un document care va detalia o mulţime de reguli şi reglementări şi o mulţime de alte lucruri, şi este foarte cuprinzător”

Aproximativ 35 de lideri străini au sosit la Sharm el-Sheikh pentru conferinţa pentru Gaza. Trump i-a întâmpinat stând în picioare în faţa unui perete pe care scria cu litere mari „Pace 2025”.

Unul câte unul, fiecare lider s-a apropiat de el, i-a strâns mâna şi a schimbat câteva cuvinte scurte în timp ce pozau pentru o fotografie. Printre liderii salutaţi de Trump s-a aflat şi preşedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, conform News.ro. După ce SUA nu i-au dat viză pentru a veni la Adunarea Generală a ONU luna trecută, aceasta este prima întâlnire şi conversaţie pe care liderul palestinian a avut-o cu Trump după revenirea acestuia la Casa Albă.