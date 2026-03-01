FOTO Un român, martor al exploziei de la hotelul din Dubai. Ce i-a atras atenția / „Stau la etajul 15 al unui hotel și văd că lumea se plimbă”

Jurnalistul Nicolae Băciuț a surprins momentul în care o dronă a lovit Hotelul Fairmont, aflat pe insula artificială Palm Jumeirah din Dubai. Românul a văzut cum a decurs atacul de la ultimul etaj al unei clădiri de 240 de metri înălțime.

„Eram în vizită în Dubai, la ultimul nivel de la Palm Tower (240 m, înălțime), pe platforma de la care se vede tot orașul. La un moment dat (cam în jurul orei 18.35, ora locală, 16.35 în România), am zărit ceva ce semăna a avion de vânătoare, dar care, brusc, și-a schimbat direcția și a țintit o clădire dintr-o zonă din apropiere de Palm Tower”, a scris Nicolae Băciuț, într-o postare pe Facebook.

După zgomotul puternic produs de impact, a izbucnit incendiul, iar fumul s-a ridicat peste nivelul Palm Tower. Ulterior, Băciuț a detaliat, pentru HotNews, ce a văzut și ce a trăit.

Incendiul de la Hotelul Fairmont Foto: Facebook – Nicolae Băciuț

„A fost o singură dronă, prima care a căzut. Inițial am crezut că este un avion de vânătoare. Este vorba de o clădire mai mică într-o zonă cu foarte multe clădiri înalte. Noi speculăm aici că viza anumite personaje care se aflau în hotelul acela pentru că a zburat în linie dreaptă și dintr-odată a luat-o în jos și a mers țintit spre clădirea aceea, cu toate că erau în zone clădiri mult mai înalte”, a relatat jurnalistul.

„Nu a fost agitație în oraș”

El a precizat că a mai avut loc o explozie în apropiere de Burj Khalifa, cea mai înaltă clădire din lume (828 de metri). Ulteriorul, Ministerul de Interne al Emiratelor Arabe Unite a transmis că a interceptat un val de rachete care au fost lansate de către Iran.

Nicolae Băciuț spune că, în urma exploziei, Palm Tower a fost evacuat în ordine, iar oamenii din oraș păreau să-și vadă de treburile lor, fără să dea semne de panică.

„Am luat un taxi până la hotel și am mers 40 de minute și nu a fost agitație în oraș. Nici acum nu este, stau la etajul 15 al unui hotel și văd că lumea se plimbă, traficul este unul normal”, a spus jurnalistul.

În ce privește situația românilor care se află în Emirate, Nicolae Băciuț a spus că a luat legătura cu consulatul României, însă i s-a spus că deocamdată oficialii români nu au ce să facă, în condițiile în care spațiul aerian din regiune a fost închis.

„Doar se înregistrează românii aflați aici, urmând să ne anunțe când apare posibilitatea plecării. Dacă s-a închis spațiul aerian, doar pasărea zboară”, a conchis Nicolae Băciuț.

O explozie a fost auzită și o coloană mare de fum a putut fi observată, sâmbătă seară, ridicându-se deasupra emblematicei insule artificiale din Dubai, Palm Jumeirah, în momentul în care Iranul riposta în regiunea Golfului Persic la atacurile americane și israeliene.

Un atac soldat cu patru răniți

Mai multe clipuri filmate de martori și postate pe rețelele sociale arată momentul în care intrarea în hotelul de cinci stele Fairmont din Dubai este lovită de un proiectil și se produce o mare explozie.

Biroul de presă din Dubai a confirmat un „incident” petrecut la o clădire dintr-un cartier al insulei Palm Jumeirah, care a provocat un incendiu şi s-a soldat cu patru răniţi, relatează AFP.

Serviciile de urgenţă din Dubai au precizat că incendiul a fost stins. „Patru persoane au fost rănite şi transportate la unităţi medicale”, au adăugat serviciile de urgenţă.

Palm Jumeirah este cea mai mare și mai faimoasă insulă artificială din lume. A fost construită între 2001 și 2008 și este situată în Golful Persic, în emiratul Dubai din Emiratele Arabe Unite. Având forma unui palmier curmal, insula unicat găzduiește hoteluri de lux și unele dintre cele mai exclusiviste proprietăți din lume.

Război în Orientul Mijlociu, după ce SUA și Israel au atacat Iranul

Statele Unite și Israelul au lansat un atac coordonat asupra Iranului, sâmbătă dimineață. Într-un discurs, Donald Trump a anunțat că sunt „operațiuni de luptă majore” și a lăsat să se înțeleagă obiectivul: schimbarea regimului de la Teheran.

În scurt timp, însă, războiul din Iran s-a extins în regiune. Teheranul a lansat atacuri de represalii asupra Israelului și asupra forțelor militare ale SUA aflate în baze din Orientul Mijlociu.

Oficialii din Emiratele Arabe și Bahrain au anunțat că au fost ținta unor atacuri iraniene. Explozii repetate s-au auzit și în Qatar, Kuwait, Iordania și chiar în Riad – Arabia Saudită.

Potrivit AFP, Iranul a lansat atacuri asupra tuturor ţărilor din regiunea Golfului Persic bogate în petrol, cu excepţia Omanului, care a fost mediator în discuţiile dintre Washington și Teheran.