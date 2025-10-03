FOTO Simbolul pictat discret pe un F-35 olandez dezvăluie ce s-a întâmplat în timpul unei confruntări fără precedent cu dronele Rusiei

Ministerul olandez al Apărării a publicat o imagine a unui avion F-35A cu un simbol care indică doborârea unei drone, imprimat pe fuselaj, observă Janes, o publicație specializată pe teme militare și de securitate națională.

Un avion Lockheed Martin F-35A Lightning II Joint Strike Fighter (JSF) al Forțelor Aeriene Olandeze (RNLASF) a doborât o dronă rusească în Polonia.

Ministerul Apărării din Olanda a confirmat incidentul pe 30 septembrie, afirmând că avioanele de vânătoare F-35A staționate în Polonia în cadrul misiunii NATO de poliție aeriană consolidată au interceptat și doborât o dronă rusească care a încălcat spațiul aerian al alianței.

„Piloții olandezi au participat deja de mai multe ori la acțiuni militare, inclusiv la o operațiune în care au folosit armele pentru a doborî drone rusești”, a precizat ministerul.

În același timp, ministerul a publicat o imagine a unui avion F-35A cu un simbol care indică doborârea unei drone, imprimat pe fuselaj, observă Janes.

Marcajul situat sub cupola cabinei reprezenta o dronă Geran (bazată pe modelul iranian Shahed), deși nu este neapărat clar dacă acesta este tipul care a fost doborât sau dacă este un marcaj reprezentativ pentru o dronă rusă.

Avionul F-35 olandez se mândrește cu drona doborâtă. FOTO: Defensie.nl

Incursiunea dronelor poloneze

Deși Ministerul olandez al Apărării nu a dat nicio dată pentru incident, primul de acest gen pe teritoriul NATO, este probabil ca acesta să fi avut loc în timpul unei incursiuni masive a dronelor rusești în spațiul aerian polonez, pe 10 septembrie.

Mai multe drone rusești au încălcat spațiul aerian polonez în noaptea dintre 9 și 10 septembrie 2025, în timpul atacului la scară largă al Moscovei asupra Ucrainei. Potrivit prim-ministrului polonez Donald Tusk, un „număr imens” de drone rusești au traversat spațiul aerian polonez în timpul atacului, care a vizat mai multe regiuni ucrainene.

Cel puțin opt drone de tip Shahed au traversat spațiul aerian polonez, în direcția Poloniei, Tusk afirmând că au fost înregistrate 19 încălcări ale spațiului aerian.

Aeroporturile din Polonia au fost închise temporar, inclusiv aeroporturile Chopin și Modlin din Varșovia, precum și Rzeszów-Jasionka – un important nod logistic pentru ajutorul militar acordat Ucrainei – și aeroportul din Lublin.

Varșovia și aliații săi a lansat multiple mijloace pentru a contracara încălcarea spațiului aerian, inclusiv avioane poloneze F-16 și avioane olandeze F-35. Acestea din urmă sunt în prezent dislocate la baza aeriană Poznan Krzesiny pentru misiunea NATO de poliție aeriană.

Trei drone ar fi fost doborâte

Incidentul fără precedent a marcat prima instanță în care mijloace rusești au fost distruse deasupra teritoriului NATO de la începutul invaziei rusești pe scară largă a Ucrainei în 2022.

Potrivit lui Tusk, dronele care reprezentau o amenințare imediată au fost neutralizate de avioane de vânătoare, fără a se înregistra victime.

Potrivit Defense News, care a citat surse oficiale, trei drone au fost doborâte de avioane NATO, în timp ce cel puțin alte opt s-au prăbușit în Polonia.

Avioanele olandeze F-35 vor rămâne în Polonia până pe 1 decembrie pentru a contribui la protejarea zonei acoperite de tratatul NATO, a anunțat ministerul Apărării de la Haga.