FOTO Una dintre cele mai vândute mașini din România a ajuns la a șasea generație. Cum arată noul Renault Clio

Renault a prezentat la salonul auto de la Munchen cea de-a șasea generație a modelului Clio. Mașina este mai mare decât generația precedentă, are și caracteristici sport și va dispune și de un propulsor full hybrid E-Tech de 160 CP.

Francezii spun că mașina a fost „complet reproiectată, că are foarte multă tehnologie și are „un aspect mai puternic”. Noul Clio ar trebui să ajungă în decembrie 2025 în showroom-urile din Europa.

Renault Clio 6 la interior (foto Renault)

Prima generație Clio a fost lansată în 1990, iar modelul a primit de două ori titlul de Mașina Anului în Europa. În total s-au vândut 17 milioane de exemplare.

Noul Clio este mai lung decât generația anterioară și împrumută elemente de design de la conceptul denumit Embleme, prezentata anul trecut de compania franceză.

Clio 6 (foto Renault)

Clio 6 are 4,11 metri lungime, iar garda la sol este 14,2 cm.

Clio 6 dispune de un nou sistem de propulsie full hybrid E-Tech de 1,8 litri, 160 CP, care este mai eficient, cu un nivel de 89 g de CO2/km și un consum mixt de 3,9 litri/100 km.

Vor fi disponibile și versiunile TCe 115 CP și Eco-G 120CP.

Renault Clio 6, bancheta din spate (foto Renault)

Noul Renault Clio va fi construit la Bursa, în Turcia, la o fabrică care a produs peste 5 milioane de unități Clio până în prezent.

Clio 6 grila radiatorului (foto Renault)

Ce dotări au cele trei versiuni de echipare

Evolution

Cruise control adaptiv, frânare automată de urgență, asistență pentru menținerea benzii de rulare, monitorizarea atenției șoferului, frână de parcare automată, ecran central de 10 inci, inclusiv replicarea ecranului smartphone-ului, tablou de bord acoperit cu material textil, scaun șofer reglabil pe înălțime, aer condiționat, senzori de parcare spate.

Techno

OpenR Link cu sistem multimedia încorporat Google (Google Maps, Google Assistant și Google Play), climatizare automată, geamuri spate închise la culoare, oglindă retrovizoare interioară electrocromă, cotieră centrală în față, iluminare ambientală cu LED, setări Multi-Sense, card hands-free, oglinzi laterale rabatabile automat, jante din aliaj de 16 inch, cameră de marșarier, comutare automată fază lungă/faza scurtă, ștergătoare automate, șase difuzoare.

Esprit Alpine

Accente Alcantara și finisaje exclusive, pedale din aluminiu, suport de încărcare wireless, scaun pasager reglabil pe înălțime, proiecție logo, jante din aliaj de 18 inch cu accente albastre, logo-uri Clio și monogramă Dark Chrom, caracteristici distinctive față și bară de protecție, cruise control adaptiv inteligent, asistență la parcare laterală și față, avertizare unghi mort, alertă de ieșire sigură pentru pasageri, alertă de trafic transversal spate, frânare automată de urgență la marșarier.

Renault Clio 6, vazut din spate (foto Renault)

Ce spune compania despre tehnologia multimedia de la bord

„OpenR Link cu sistemul multimedia încorporat Google este o premieră la acest nivel în gamă. Acesta cuprinde două ecrane de 10 inchi, dintre care unul este un afișaj central orientat spre șofer, și o suită extinsă de servicii de infotainment conectate, inclusiv Google Maps, Google Assistant (care poate controla și unele caracteristici ale vehiculului) și Google Play (oferind acces la peste 100 de aplicații disponibile în funcție de țara de comercializare). Aplicațiile exclusive partenere includ în special posturile de radio preferate din lume (de la Radioplayer pentru Renault), platforme de streaming de muzică hi-fi (de exemplu, Amazon Music), elemente esențiale de streaming video (de exemplu, Prime Video) și servicii de abonament premium (de exemplu, HBO Max).