FOTO Vaci care pasc printre blocuri, în Sibiu. Locuitorii unui cartier rezidențial se plâng că animalele distrug spațiile verzi și murdăresc trotuarele

Locuitorii din cartierul Henri Coandă Residence din Sibiu spun că de câteva luni mai multe vaci ajung frecvent între blocuri, unde rup pomii și lasă mizerie, potrivit publicației locale Ora de Sibiu.

„Cred că de vreo două luni, o persoană, probabil cu o fermă în apropiere, lasă vacile să vină în cartier. La început erau doar una sau două, dar acum vin câteva zeci. Trece prin cartier, fac mizerie și rup pomii”, a declarat un locatar, Mario Ioan.

El adaugă: „Persoana responsabilă a venit și le-a luat, dar vacile continuă să apară. Pasc pe un câmp din apropiere și apoi revin în cartier.”

Potrivit acestuia, situația a fost semnalată Poliției Locale, dar animalele continuă să apară.

„Poliția a venit de două-trei ori doar pentru a constata faptele. Au spus că nu pot face altceva decât să sancționeze proprietarul cu amendă, conform Legii 61. Au aplicat amenda, dar vacile au continuat să revină. Chiar au rupt și gardul, iar mizeria de pe trotuare este de nesuportat, pentru că animalele își fac nevoile în cartier”, a continuat bărbatul.