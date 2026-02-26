FOTO Vaticanul surprinde cu o referință neobișnuit de directă la războiul din Ucraina

Vaticanul a lansat joi un nou timbru poștal în onoarea catolicilor din Ucraina, cu un desen care înfățișează catedrala din Kiev în timpul unei pene de curent, o referință neobișnuit de directă la luptele zilnice ale ucrainenilor în timpul războiului, scrie Reuters.

Deși Serviciul Poștal al Vaticanului emite frecvent timbre pentru a marca sărbătorile catolice sau pentru a onora bisericile naționale, de obicei evită orice referințe politice în desenele sale, preferând reprezentări ale unor personalități religioase, cum ar fi sfinții din zonele respective.

Noul timbru, emis în săptămâna care marchează împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei ruse, înfățișează Catedrala Învierii lui Hristos din Kiev, întunecată pe fondul lipsei de curent electric, dar iluminată din spate de strălucirea portocalie a cerului de seară.

Pana de curent a devenit o experiență obișnuită în toată Ucraina, deoarece forțele ruse vizează în mod constant rețeaua electrică, centralele electrice și alte infrastructuri energetice cu rachete și drone.

Arhiepiscopul Sviatoslav Shevchuk, liderul celor patru milioane de catolici de rit oriental din Ucraina, a declarat, în cadrul unui eveniment organizat la Vatican pentru dezvăluirea timbrului poștal, că lansarea acestuia reprezintă „un mare moment de mângâiere”.

„Ne simțim cu adevărat îmbrățișați de Sfântul Scaun pentru această atenție specială acordată istoriei noastre, vieții noastre în acest moment tragic de război”, a spus Shevchuk, vorbind în limba italiană.

Timbrul Vaticanului a fost lansat pentru a sărbători cea de-a 30-a aniversare a restaurării diecezei catolice din Kiev după căderea Uniunii Sovietice și cea de-a 12-a aniversare a construcției catedralei.

„Centru de rezistență”

Catedrala din Kiev a servit și ca adăpost antiaerian în timpul războiului. Shevchuk a numit-o un „centru de rezistență”.

Aproximativ 10% dintre ucraineni aparțin Bisericii Greco-Catolice Ucrainene, care urmează riturile orientale, dar recunoaște autoritatea papei și este în comuniune cu Roma. Majoritatea ucrainenilor sunt ortodocși.

Duminică, Papa Leon a făcut un apel pasionat pentru pace în Ucraina, spunând că sfârșitul războiului cu Rusia „nu poate fi amânat”. Statele Unite încearcă să medieze un acord de pace între Moscova și Kiev, dar până acum fără succes.

Zeci de mii de turiști vizitează Vaticanul în fiecare zi. Mulți cumpără timbre de la oficiile poștale ale Vaticanului, inclusiv din Piața Sfântul Petru, adesea pentru a trimite cărți poștale acasă.

Noua marcă poștală are o valoare de 1,35 euro (1,60 dolari), costul livrării unei scrisori de dimensiuni normale către destinații din întreaga Europă. Vaticanul, un mic stat suveran din Roma, menține un serviciu poștal independent din 1929 încoace.