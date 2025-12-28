FOTO / VIDEO Erupție spectaculoasă a vulcanului Etna în Sicilia. Spectacol nocturn cu fântâni de lavă de până la 400 de metri

Un nor dens de fum s-a ridicat în timpul erupției vulcanului Etna, după o perioadă de instabilitate accentuată, în apropiere de Catania, în sudul Italiei. Erupția a generat fântâni de lavă care au atins până la 400 de metri înălțime și o coloană groasă de cenușă. Foto: Salvatore Allegra / Anadolu / Abaca Press / Profimedia

Craterul de nord-est al Vulcanului Etna a aprins cerul iernii siciliene în acest weekend printr-o nouă activitate stromboliană, relatează Euronews, conform News.ro.

Erupţiile, vizibile de pe pistele de schiat vecine, le-au oferit turştilor şi locuitorilor un rar spectacol nocturn.

Erupția a generat fântâni de lavă care au atins până la 400 de metri înălțime și o coloană groasă de cenușă. Foto: Salvatore Allegra / Anadolu / Abaca Press / Profimedia

🌐🇮🇹Etna volcano in Sicily has resumed eruptive activity: Strombolian explosions and lava fountains visible from the ski slopes.



Europe's most active volcano, Etna in Sicily, entered a new phase of eruption on December 27, 2025, which will continue on December 28. According to… pic.twitter.com/MzZVv0lMVg — 🌐geopolitics in the picture (@geogeolite) December 28, 2025

Sâmbătă, la ora locală 0.45 (1.45, ora României), un cutremur de magnitudinea 2,4 a avut loc în zona Etnei, la o adâncime de 32 de kilometri, un nou incidiciu al „agitaţiei” vlcanului.

#NEWS | 🇮🇹 — A powerful eruption of Mount Etna occurred in Sicily, according to Virgilio.



During the peak of its activity, lava flowed from the volcano's vent, reaching heights of up to 300–400 meters. A column of ash rose several kilometers and covered several populated areas.… pic.twitter.com/SqdSQPaGsT — The Global Eye (@TGEThGlobalEye) December 28, 2025

Unii experţi estimează că această fază de activitate nu are nimic neobişnuit, însă rămâne atent supravegheată.

Acest crater a „scuipat” ultima oară o fântână de lavă în 1998.

Erupţia din acest weekend aminteşte vitalitatea constantă a vulcanului.