FOTO / VIDEO Erupție spectaculoasă a vulcanului Etna în Sicilia. Spectacol nocturn cu fântâni de lavă de până la 400 de metri
Craterul de nord-est al Vulcanului Etna a aprins cerul iernii siciliene în acest weekend printr-o nouă activitate stromboliană, relatează Euronews, conform News.ro.
Erupţiile, vizibile de pe pistele de schiat vecine, le-au oferit turştilor şi locuitorilor un rar spectacol nocturn.
Erupţiile, vizibile de pe pistele de schiat vecine, au oferit un spectacol nocturn.
Vulcanul Etna a intrat într-o nouă fază de erupţie pe 27 decembrie 2025, care a continuat pe 28 decembrie.
Sâmbătă, la ora locală 0.45 (1.45, ora României), un cutremur de magnitudinea 2,4 a avut loc în zona Etnei, la o adâncime de 32 de kilometri, un nou incidiciu al „agitaţiei” vlcanului.
O erupţie puternică a Muntelui Etna a avut loc în Sicilia.
În timpul vârfului de activitate, lava a curs din gura vulcanului, atingând înălţimi de până la 300-400 de metri. O coloană de cenuşă s-a ridicat la câţiva kilometri şi a acoperit mai multe zone populate.
Unii experţi estimează că această fază de activitate nu are nimic neobişnuit, însă rămâne atent supravegheată.
Acest crater a „scuipat” ultima oară o fântână de lavă în 1998.
Erupţia din acest weekend aminteşte vitalitatea constantă a vulcanului.
Ultima erupţie a Etnei de la Craterul de Nord-Est (Etna are 4 cratere).
An amazing end of year present 🙏🏻
Enjoy watching! pic.twitter.com/DS9GUaUEPd