FOTO / VIDEO Erupție spectaculoasă a vulcanului Etna în Sicilia. Spectacol nocturn cu fântâni de lavă de până la 400 de metri

Un nor dens de fum s-a ridicat în timpul erupției vulcanului Etna, după o perioadă de instabilitate accentuată, în apropiere de Catania, în sudul Italiei. Erupția a generat fântâni de lavă care au atins până la 400 de metri înălțime și o coloană groasă de cenușă. Foto: Salvatore Allegra / Anadolu / Abaca Press / Profimedia

Craterul de nord-est al Vulcanului Etna a aprins cerul iernii siciliene în acest weekend printr-o nouă activitate stromboliană, relatează Euronews, conform News.ro.

Erupţiile, vizibile de pe pistele de schiat vecine, le-au oferit turştilor şi locuitorilor un rar spectacol nocturn.

Erupția a generat fântâni de lavă care au atins până la 400 de metri înălțime și o coloană groasă de cenușă. Foto: Salvatore Allegra / Anadolu / Abaca Press / Profimedia

Sâmbătă, la ora locală 0.45 (1.45, ora României), un cutremur de magnitudinea 2,4 a avut loc în zona Etnei, la o adâncime de 32 de kilometri, un nou incidiciu al „agitaţiei” vlcanului.

Unii experţi estimează că această fază de activitate nu are nimic neobişnuit, însă rămâne atent supravegheată.

Acest crater a „scuipat” ultima oară o fântână de lavă în 1998.

Erupţia din acest weekend aminteşte vitalitatea constantă a vulcanului.

