FOTO / VIDEO Furtuna Claudia: Trei morți și mai mulți răniți în Portugalia, inundații majore și în Marea Britanie

Mobilier și obiecte personale au fost scoase dintr-o locuință inundată în satul Pontrilas, după ce pârâul Dulas Brook și-a ieșit din matcă în urma Furtunii Claudia, în Herefordshire. Foto: Ioannis Alexopoulos / Zuma Press / Profimedia.

O femeie de origine britanică murit sâmbătă în Portugalia în urma Furtunii Claudia, care a provocat și alte două decese în urmă cu două zile și zeci de răniți. Furtuna a provocat inundații severe și în Marea Britanie, unde autoritățile au emis avertizări de risc major pentru populație, potrivit The Guardian și Reuters.

Vremea extremă provocată de Furtuna Claudia a lăsat în urmă trei morți și zeci de răniți în Portugalia, au anunțat autoritățile sâmbătă.

Portugalia și zone din nordul Spaniei se confruntă de câteva zile cu fenomene meteo extreme aduse de Furtuna Claudia.

Joi, salvatorii au găsit trupurile unui cuplu de vârstnici în casa lor inundată din Fernao Ferro. Potrivit autorităților, cei doi dormeau și nu au mai putut fugi când apa a început să crească în timpul nopții.

Sâmbătă, o tornadă a lovit Albufeira, în sudul Portugaliei, au transmis serviciile de urgență. Imagini filmate de la distanță și publicate online arată cum tornada avariază și distruge rulote într-o zonă de camping, unde o femeie britanică de 85 de ani a murit, a declarat comandantul regional de protecție civilă, Vitor Vaz Pinto.

Alte 28 de persoane au fost rănite la un hotel din apropiere, a adăugat el, precizând că două dintre ele au fost internate cu răni grave.

Într-un comunicat transmis sâmbătă, președintele Portugaliei, Marcelo Rebelo de Sousa, și-a exprimat „solidaritatea cu familia victimei care a murit” la Albufeira și a transmis urări de însănătoșire grabnică celor răniți.

Trafic paralizat și avertismente de inundații severe în Marea Britanie

În Marea Britanie, autoritățile au emis patru avertizări de inundații severe, semnalând „risc semnificativ pentru viață și perturbări majore în comunități”. O avertizare cod galben de ploi pentru centrul și nordul Angliei, sud-vestul țării și Țara Galilor a expirat sâmbătă dimineață, însă noi episoade de ploi sunt așteptate în Marea Britanie și Irlanda.

Serviciul de pompieri și salvare din Țara Galilor de Sud a declarat sâmbătă, în primele ore ale dimineții, un incident major în Monmouth, după inundații „severe și extinse” care au afectat orașul și comunitățile din jur.

Imagini dramatice surprind urmările inundațiilor provocate de Furtuna Claudia în vestul comitatului Cumbria, aflat în nord-vestul Angliei, pe coasta Mării Irlandei. Foto: SWNS / SWNS / Profimedia

Șeful serviciului de pompieri din Țara Galilor, Matt Jones, a declarat că situația rămâne dificilă din cauza apei care se deplasează rapid, a drumurilor blocate și a presiunii asupra infrastructurii.

„Este un incident de amploare, iar echipele noastre și partenerii au lucrat fără oprire toată noaptea și continuă și astăzi pentru a ajuta persoanele afectate. Vreau să le mulțumesc tuturor celor implicați pentru profesionalismul și grija pe care le arată în condiții foarte dificile. Aș îndemna populația să evite complet zona Monmouth, dacă este posibil.

Inundațiile sunt semnificative și avem nevoie ca rutele să rămână libere pentru a permite serviciilor de urgență să ajungă la oamenii care au cea mai mare nevoie de noi. Dacă sunteți în pericol imediat, cu risc pentru viață sau proprietate, sau aveți nevoie de asistență urgentă, sunați la 999”, a spus acesta.

🚨🇬🇧 STORM CLAUDIA UNLEASHES RECORD FLOODS ON MONMOUTH



Storm Claudia dumped a month’s worth of rain in just 24 hours, sending the River Monnow to its highest level ever and drowning Monmouth under up to three feet of water.



🔴 A major incident has been declared as homes, shops… pic.twitter.com/KvV46VKfJW — British Intel (@TheBritishIntel) November 15, 2025

Potrivit serviciului meteorologic britanic Met Office, ploi slabe și trecătoare vor continua în Anglia și Țara Galilor, în timp ce Irlanda de Nord și Scoția se vor bucura de condiții mai uscate și mai luminoase, cu perioade de soare.

„Sâmbătă noaptea și pe parcursul zilei de duminică vom începe să vedem vânturile schimbându-se spre nord, aducând mult aer arctic. Norii se vor risipi pe parcursul zilei, ceea ce va permite apariția soarelui, dar odată cu asta vremea se va răci considerabil. Cred că oamenii vor simți cu adevărat frigul duminică, cu temperaturi scăzute în multe zone. Vremea devine mai puțin furtunoasă, ceva mai luminoasă, dar senzația de frig va crește, iar pe măsură ce intrăm în săptămâna viitoare, acest trend se va menține”, au transmis meteorologii.

📍Loughshinny, Dublin



The entire area is covered in sea foam after storm Claudia.



A local resident who has lived there for 50 years said they'd never seen anything like it. pic.twitter.com/lDnV4Qw61u — Kirk_L (@TezTruth81) November 14, 2025

Agenția britanică pentru Securitate Sanitară (UKHSA) a emis un avertisment de vreme rece pentru regiuni din Midlands și nordul Angliei, valabil de luni. Perturbările sunt așteptate până sâmbătă, iar National Rail le recomandă călătorilor să verifice situația înainte de a porni la drum.

Pe șosele, furtuna a afectat și serviciile de transport care înlocuiesc trenurile, iar companiile de asistență rutieră au raportat o zi aglomerată, cu numeroase solicitări de intervenție vineri.