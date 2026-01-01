FOTO/ VIDEO Imagini cu barul din Elveția cuprins de flăcări, în timp ce peste 100 de persoane sărbătoreau Anul Nou. Ce se știe până acum despre tragedie
O explozie a avut loc imediat după miezul nopții într-un bar din stațiunea de schi Crans Montana din Elveția, unde peste 100 de persoane sărbătoreau Anul Nou. Poliția elvețiană consideră că aproximativ 40 de persoane au murit și alte în jur de 100 au fost rănite.
Numărul exact al victimelor rămâne încă nescunoscut pentru că unele victime nu au putut fi identificate imediat din cauza gravității arsurilor, au mai transmis autoritățile din Elveția, citate de Reuters.
În incident au fost implicate persoane de mai multe naționalități, a anunțat șeful serviciilor de securitate din regiune, fără a oferi detalii suplimentare.
Imaginile distribuite pe rețelele de socializare, dar și în mass-media din Elveția, arată barul în flăcări imediat după miezul nopții.
🚨 Un bar a explosé au milieu de la station de ski de Crans-Montana, en Suisse, faisant plusieurs morts et des dizaines de blessés.— Lia Sagan (@liasagan) January 1, 2026
Crans-Montana étant le Courchevel suisse, les autorités ne communiquent pas sur les enfants de millionnaires présents sur les lieux. pic.twitter.com/6XHqrKMcg0
Alte imagini publicate de agențiile de presă arată zona încercuită de forțele de ordine în prima zi a anului 2026.
În prezent, pista principală în cazul acestei tragedii este un incendiu. Procuroarea generală a cantonului Valais, Beatrice Pilloud a transmis că „nu se pune problema vreunui atac”, scrie BBC.
Operațiunile de salvare sunt încă în desfășurare. Blick a relatat că spitalele din vestul Elveției sunt supuse unei presiuni severe din cauza victimelor arsurilor.