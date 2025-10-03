FOTO/VIDEO Imagini din Bucureștiul inundat. Copaci căzuți, construcții și mașini avariate, cabluri afectate și zboruri deviate / Probleme și în alte zone din țară

Bucureștiul era sub ape, vineri seara, după o zi întreagă în care a plouat necontenit, fiind în vigoare avertizări meteo de precipitații abundente și vânt puternic. Mai multe străzi au fost inundate, copaci puși la pământ, iar în Gara de Nord și într-o stație de metrou a plouat pur și simplu din tavan. Au fost și zboruri deviate, din cauza vremii, pe Aeroportul Otopeni. La nivel național, efectele fenomenelor hidrometeorologice s-au făcut resimțite în 14 județe.

Pompierii ISUBIF au gestionat 78 de intervenții în București și Ilfov, vineri, între orele 14 și 18, după furtuna din Capitală:

49 pentru copaci căzuți;

18 pentru elemente de construcție desprinse;

5 pentru cabluri electrice afectate.

ISU București-Ilfov a precizat că au fost avariate 18 autoturisme. Două dintre cazuri au avut loc pe bulevardele Constantin Brâncoveanu și Nicolae Grigorescu, unde copacii au căzut pe două mașini.

De asemenea, pe mai multe străzi din București circulația a fost blocată sau îngreunată din cauza acumulărilor mari de apă, potrivit imaginilor care au circulat pe rețelele sociale.

Îl Ilfov, pompierii au gestionat șase intervenții:

4 pentru copaci căzuți;

2 pentru elemente de construcție desprinse.

Probleme au fost și în Gara de Nord din Capitală, și la metrou, unde ploaia a pătruns prin acoperiș.

Imagine din Capitală, vineri, 3 octombrie 2025. Sursa: ISUBIF

Zboruri deviate din cauza vremii

Compania Națională Aeroporturi București a anunțat că două avioane care urmau să aterizeze pe Aeroportul Otopeni, aflat la marginea Capitalei, au fost redirecționate pe alte aeroporturi, transmite Agerpres.

Cursa Tarom 276 Salonic – București a aterizat pe aeroportul din Sibiu, în timp ce cursa WizzAir 3004 Luton – București a aterizat la Craiova.

„În acest moment, aeronavele decolează și aterizează pe Aeroportul Henri Coandă, dar se pot înregistra întârzieri din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Pistele, platformele și căile de rulare a aeronavelor sunt deschise și operaționale, fiind asigurate condițiile pentru desfășurarea operațiunilor aeriene”, a declarat CNAB.

Probleme în 14 județe

Au fost înregistrate efecte ale fenomenelor hidrometeorologice în 49 de localități din 14 județe (AG, BR, BZ, CS, DJ, DB, GR, HD, IL, IF, OT, PH, TR și VN) și municipiul București, a precizat Inspectoratul pentru Situații de Urgență într-un comunicat transmis vineri seară.

Sursa: IGSU

„Forțele de intervenție au acționat pentru evacuarea apei din 21 curți, 5 case, 4 beciuri/subsoluri de la instituțiile publice și agenți economici și de pe 2 străzi, pentru îndepărtarea unor elemente de construcție dislocate de la acoperișurile a 63 imobile, precum și pentru degajarea a 237 copaci și 4 stâlpi de electricitate prăbușiți, 141 autovehicule fiind avariate. A fost înregistrată 1 victimă conștientă, transportată la spital cu diferite traumatisme (Municipiul București)”, a declarat IGSU.

Sursa: IGSU

Din cauza căderilor de pietre pe carosabil, circulația rutieră s-a desfășurat cu dificultate pe un drum național (DN 57A/CS). Pe un drum județean (DJ 204B/VN) a fost blocată temporar din cauza unui copac prăbușit pe calea de rulare.

Porturile Constanța Nord, Constanța Sud, Midia și Bara Sulina sunt închise.

IGSU spune că efectele înregistrate în București au fost „semnificative”, după cum urmează:

În Sectorul 3, pe Splaiul Unirii, un copac s-a prăbușit peste un autoturism în care se aflau două persoane, în urma căruia a rezultat o victimă conștientă, cu traumatisme minore, care a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare.

De asemenea, un copac s-a prăbușit peste un autoturism aflat în deplasare, în care se afla o persoană pe str. Luică, sector 4. În urma evenimentului, persoana nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

„Salvatorii sunt în teren și continuă să lupte pentru înlăturarea efectelor produse de fenomenele hidrometeorologice prognozate, în mai multe județe din țară și în municipiul București. Rugăm populația să respecte recomandările autorităților și să se informeze din surse oficiale. Adoptarea unui comportament preventiv poate salva vieți și bunuri”, a mai declarat IGSU, care i-a îndemnat pe cetățeni să acceseze platforma națională fiipregatit.ro și să descarce aplicația DSU.

Oameni luați prin surprindere de condițiile de iarnă

Jandarmii montani din Hunedoara au intervenit pentru cinci persoane care au rămas înzăpezite cu mașinile vineri seară în Pârâng.

Mașini blocate în zăpadă în Parâng, vineri, 3 octombrie 2025. Sursa foto: Jandarmeria

În unul dintre cazuri, doi angajați ai unei cabane din zonă rămăseseră cu autoturismul blocat de nămeți în zona Telescaunul nou. Din cauza vremii, au fost nevoiți să coboare pe jos, însoțiți de jandarmi.

Mașini blocate în zăpadă în Parâng, vineri, 3 octombrie 2025. Sursa foto: Jandarmeria

Jandarmeria a povestit că atunci când coborau spre Hotel Rusu au întâlnit un alt grup, format din trei persoane, care rămăsese blocat cu mașina în zăpadă. Este vorba despre trei turiști din județul Timiș.

Mașini blocate în zăpadă în Parâng, vineri, 3 octombrie 2025. Sursa foto: Jandarmeria

Jandarmii i-au ajutat să scoată mașina din zona în care rămăsese blocată și au continuat în deplasarea spre zona Hotel Rusu.