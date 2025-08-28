FOTO/VIDEO Incendiu la restaurant dezafectat din centrul Capitalei. Avertizare RO-Alert transmisă populației

Un incendiu a izbucnit, joi, la un fost restaurant de pe Calea Victoriei din București, a transmis Inspectoratul de Situații de Urgență (ISU). Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert prin care oamenii sunt îndemnați să evite zona. Este vorba despre fostul restaurant „Mărul de Aur”, deja distrus de un incendiu din decembrie anul trecut.

UPDATE 14:15: ISU a transmis că incendiul nu se poate extinde și la alte clădiri.

Potrivit ISU București-Ilfov, incendiul se manifestă la acoperișul și în interiorul unui fost restaurant din centrul Capitalei, de pe strada Sevastopol. Este al doilea incendiu care izbucnește în ultimele opt luni în acest loc.

Incendiul de pe Calea Victoriei, 28 august 2025 / Foto: ISU București

Construcția se află între blocuri de locuințe.

Opt autospeciale de stingere sunt la locul incendiului pentru a stinge focul, mai spune ISU București.

„INCENDIU major cu degajări mari de fum produs la restaurant dezafectat – zona Calea Victoriei. Ocoliți/evitați zona. Lăsați libere căile de acces pentru forțele de intervenție. Respectați recomandările dispuse de autorități”, este mesajul RO-Alert transmis de autorități atât în română, cât și în engleză.