FOTO / VIDEO Incendiu puternic în Ilfov. 7 hectare de vegetație și o casă, cuprinse de flăcări / Pompierii au creat fâșii de protecție pentru a limita propagarea spre pădure

Şapte hectare de vegetaţie uscată, o locuinţă şi două autoturisme aflate în localitatea ilfoveană Ţegheş au fost cuprinse de flăcări duminică după-amiază, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF).

Incendiul a izbucnit pe un câmp, iar focul s-a extins spre zona de pădure, cuprinzând o casă cu regim de înălțime P+1+M.

Pentru limitarea propagării, pompierii au amplasat autospeciale de stingere la marginea pădurii și au creat fâșii de protecție cu ajutorul unui tractor cu plug.

Acționează opt autospeciale de stingere și patru cisterne din cadrul ISUBIF, precum și două autospeciale de stingere de la ISU Giurgiu.

Alimentarea cu apă se realizează la mare distanță, întrucât nu există surse de apă în apropiere, au precizat reprezentanții ISUBIF.

Din locuința afectată de incendiu au fost evacuate mai multe animale de companie, câini și pisici. Pompierii precizează că nu s-au înregistrat victime.

Intervenția pompierilor este în desfășurare.