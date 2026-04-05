FOTO/VIDEO Kate și William, pentru prima oară alături de familia regală britanică la slujba de Paște după diagnosticul de cancer al prințesei

Prinții de Wales și copiii lor, sosind la slujba de Paște de la Windsor, duminică, 5 aprilie 2026. Credit: Doug Peters / PA Images / Profimedia

Prințul William și Prințesa Kate au participat alături de Regele Charles, Regina Camilla și alți membri ai Casei Regale Britanice la tradiționala slujbă de Paște de la Windsor, o premieră după 2023, potrivit Sky News.

La slujba desfășurată duminică la Capela St. George de la Windsor, Prinții de Wales au fost însoțiți și de cei trei copii ai lor, Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis.

La sosire, aceștia au salutat mulțimea prezentă în zona castelului.

William, moștenitorul coroanei britanice, și soția lui nu mai fuseseră la tradiționala slujbă de Paște de la Windsor din 2023.

În 2025 au preferat să petreacă sărbătoarea alături de copiii lor la Norfolk, iar în 2024 evenimentul a avut loc la scurtă vreme după ce Kate a informat publicul britanic că a fost diagnosticată cu cancer și a început chimioterapia.

Familia regală britanică, la slujba de Paște de la Windsor, duminică, 5 aprilie 2026. Credit: DPPA / Sipa USA / Profimedia

Fiicele fostului prinț Andrew au lipsit de la eveniment

Prințesa Beatrice și Prințesa Eugenie au lipsit de la slujba de Paște de la Windsor, după ce regele le-a dat permisiunea să își facă alte planuri.

Anul trecut, fostul Duce de York și fosta lui soție, Sarah Ferguson, însoțiseră cuplul regal la evenimentul organizat în Capela St. George în duminica Paștelui.

De atunci, Andrew a rămas fără titlul de prinț și duce din cauza legăturilor cu defunctul Jeffrey Epstein, finanțist american căzut în disgrație după valul de acuzații de infracțiuni sexuale.

Andrew Mountbatten-Windsor, fratele mai mic al Regelui Charles, a fost chiar și arestat pentru scurtă vreme, în februarie, într-un dosar în care este acuzat de abuz în serviciu pentru că i-a trimis documente guvernamentale confidențiale lui Epstein. El neagă că ar fi încălcat legea.

Beatrice și Eugenie, nepoatele regelui, care și-au păstrat titlul de prințese, fuseseră alături de familia regală de Crăciun la Sandrigham.