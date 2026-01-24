FOTO/VIDEO Manifestație AUR la Iași, de Ziua Unirii Principatelor. Petrișor Peiu: „Mai avem încă a șaptea parte a României, dincolo de Prut, și trebuie să o aducem acasă”

Peste 2.000 de români au participat sâmbătă la Marșul Unirii de la Iași, organizat de AUR, conform bilanțului oferit de partid. Liderul formațiunii, deputatul George Simion, nu a participat la manifestație, fiind la un eveniment la Haga.

În aceeași zi, președintele Nicușor Dan a fost prezent la ceremonia din Piața Unirii din Iași, unde a fost huiduit de o parte dintre cei prezenți. Acolo erau și susținători ai partidelor AUR și SOS România, condus de Diana Șoșoacă.

La manifestația AUR s-au scandat, printre altele, „Unitate națională” și „Trăiască și înflorească Moldova, Ardealul și Țara Românească”.

„Cuza, Măria Ta, nu am terminat ce ai început, pentru că mai avem încă a șaptea parte a României, dincolo de Prut, și trebuie să o aducem acasă, și mai avem încă de terminat o autostradă până la Iași, și mai avem de făcut o linie ferată de mare viteză până la Iași, și vom termina ce ai început, Măria Ta, Cuza, atunci când vom aduce Moldova la nivelul mediei naționale din punct de vedere economic”, a declarat președintele Consiliului Național al AUR și liderul senatorilor din partid, Petrișor Peiu.

Peiu a spus că guvernările care au existat de-a lungul anilor au lăsat Moldova „în urma Transilvaniei, în urma Munteniei”.

„Nu trebuie să ne mințim și nu trebuie să rămânem numai în aplauze și în urale. Avem încă de construit această țară unită și avem să recuperăm terenul pe care multe guverne în mod greșit l-au lăsat pierdut aici, în Moldova. Au lăsat ca economia de aici să fie în urma Transilvaniei, în urma Munteniei, și acest lucru nu poate să mai rămână, pentru că țara întreagă va fi făcută așa cum și-au dorit Cuza și Kolgălniceanu în momentul în care în toată țara va fi aceeași prosperitate”, a mai declarat Petrișor Peiu.

Liderul AUR, deputatul George Simion, nu a participat la marșul de la Iași, ci a fost la Haga.

„Bravo București, Bravo Focșani, Bravo Iași! La mulți ani!”, a scrie el, într-o postare pe Facebook.