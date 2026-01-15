FOTO / VIDEO „Marș la Moscova”: Mesajul proiectat de un bărbat pe motocicletă la protestul împotriva „legii Vexler” din Capitală

Un bărbat care a venit pe o motocicletă a proiectat pe fațada uneia dintre clădirile din Piața Universității mesajul „Marș la Moscova”, joi seară, în timpul manifestației împotriva „legii Vexler”.

Câteva mii de persoane s-au adunat în Piața Universității joi seară pentru a protesta împotriva „legii Vexler” privind combaterea extremismului, în cadrul unei manifestații organizate de eurodeputatul Claudiu Târziu și susținute de AUR, partidul din care Târziu a făcut parte până anul trecut. Demonstranții au plecat apoi în marș spre sediul Guvernului.

Protest „împotriva legii Vexler” în București, joi, 15 ianuarie 2026. Sursa foto: HotNews / Laurențiu Ungureanu



În imaginile distribuite pe rețelele sociale se vede cum bărbatul își oprește motocicleta pe bulevardul Regina Elisabeta, scoate un proiector și proiectează pe fațada unei clădiri din Piața Universității mesajul „Marș la Moscova”.

După ce bărbatul a proiectat mesajul câțiva dintre protestatari l-au huiduit și au vrut să vină către el, dar au fost împiedicați de jandarmi. Un altul care era lângă el a încercat să îi ia proiectorul din mână

Bărbatul a oprit proiectorul în momentul în care un jandarm a venit să vorbească cu el și a plecat. Proiecția a ținut aproximativ un minut

Demonstranții au scandat joi în Piața Universității și în fața Guvernului „Stop legea Vexler”, dar și „Călin Georgescu președinte”, „Unitate națională”, „Libertate”, „Afară, afară cu hoții din țară” și au depus flori la statuia lui Mihai Eminescu. Claudiu Târziu și George Simion au ținut discursuri pe scenă.