FOTO VIDEO „Nu vrem oameni influențați de Lia Savonea”. Protest în fața Ministerului Justiției, cu 3 zile înainte de finalizarea înscrierilor la concursul de șefi ai Parchetelor

Flashmob în fața Ministerului Justiției, cu trei zile înainte de finalizarea înscrierilor pentru concursul de procurori șefi. Foto: HotNews/Rebecca Popescu

Organizațiile Declic, Corpuția Ucide și Inițiativa România au organizat un flashmob, vineri, în fața Ministerului Justiției, pentru a atrage atenția autorităților că noii șefi ai DNA și DIICOT trebuie să fie oameni „competenți, independenți și integri”.

La flashmob au participat aproximativ 10 oameni, în contextul în care acțiunea nu a fost anunțată public anterior.

Cei strânși în fața Ministerului Justiției i-au cerut ministrului PSD Radu Marinescu să numească la șefia DNA și DIICOT „oameni integri”.

În 8 ianuarie, ministerul condus de Radu Marinescu a declanșat procedura de numire a șefilor marilor parchete, DNA și DIICOT. Luni, 9 februarie, expiră termenul până la care procurorii își pot depune candidatura.

„Nu vrem oameni influențați de Lia Savonea”

Organizatorii acțiunii spun că au pus la cale acest flashmob pentru a atrage atenția autorităților că își doresc oameni integri la șefia DNA și DIICOT.

„Nu vrem corupți, nu vrem oameni influențați de Lia Savonea (n.red. președinta Curții Supreme). Nu vrem oameni cu trecut dubios sau oameni care acționează un telefon”, a spus Angi Șerban, una dintre organizatoarele flashmobului.

O altă organizatoare a flashmobului, Diana Voicu, a spus că în sistemul de justiție se fac presiuni ca „oamenii curați” să nu candideze pentru șefia marilor parchete. Ea a amintit, într-o declarație oferită pentru HotNews, și despre acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Radu Marinescu.

„Sursele noastre, unele au ajuns și în presă, vorbesc despre presiuni extraordinare în sistem ca oamenii integri, cu nume nepătate, care își doresc cu adevărat reformă în justiție să fie descurajați să participe. Strategia asta de descurajare nu este o noutate dacă ne uităm că imediat după ce procurorul Beșu, Raluca Moroșanu, și doamna judecător Marinaș, au ieșit, au făcut dezvăluiri, imediat au avut de-a face cu represalii. Nu e de mirare că în sistem e presiune să nu candideze oamenii curați”, a spus Diana Voicu.

„Vrem și un proces transparent de selecție, să fim siguri că sunt ascultate vocile experților din minister și nu este doar o decizie politică și în cele din urmă să ajungem la un echilibru în justiție”, a spus un alt organizator presei.

Una dintre scandările adresate direct Ministerului Justiției a fost: „Radule, ne asculți? Nu mai recicla corupți”.

Protestatarii au mai strigat: „Lăsați magistrații curați să candideze”, „Integritate, nume nepătate” și „Justiție, nu corupție”.

Calendarul și procedura numirilor șefilor DNA și DIICOT / Ultimul cuvânt îl are Nicușor Dan

Cererile de înscriere pot fi depuse de către procurorii care vor să participe la selecție până în 9 februarie, la ora 12.00, la Direcția Resurse Umane din Ministerul Justiției.

Lista candidaților care îndeplinesc condițiile de participare va fi publicată în 16 februarie, iar în perioada 23 februarie – 26 februarie procurorii vor susține interviurile în fața comisiei constituite prin ordin al ministrului justiției.

Din această comisie vor face parte:

un psiholog din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii ori din cadrul instanțelor sau al parchetelor.

ministrul Justiției, acum Radu Marinescu

doi reprezentanți ai ministerului

doi procurori desemnați de Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii

un reprezentant al Institutului Național al Magistraturii desemnat de către Consiliul științific al acestuia

un specialist în management, organizare instituțională și comunicare desemnat de Academia de Studii Economice – Facultatea de Management

Rezultatele interviurilor vor fi afișate în 2 martie. În aceeași zi, Ministerul Justiției va transmite către CSM propunerile. Dacă avizul CSM este pozitiv, Radu Marinescu va trimite propunerile către președintele Nicușor Dan.

Dacă avizul este negativ, ministrul Justiției organizează un nou interviu cu candidatul care a primit aviz negativ.

„În urma interviului, ministrul Justiției poate continua procedura prin transmiterea către Președintele României a propunerii de numire în funcția de conducere, însoțită de toate documentele relevante, sau retrage propunerea, urmând a declanșa o nouă procedură de selecție în maximum 60 de zile de la retragerea propunerii ”, arată legea privind statutul judecătorilor și procurorilor.

În urma interviurilor, ministrul Justiției va face încă o selecție și va formula o propunere „motivată pentru fiecare dintre funcțiile de conducere” pe care o va trimite către secția de procurori a CSM, care va trebui să emită un aviz.

În cele din urmă, președintele Nicușor Dan poate refuza, motivat, propunerile venite dinspre Ministerul Justiției, iar decretul de numire sau refuzul trebuie să fie emise în cel mult 60 de zile de la momentul la care a primit propunerea de la ministru.

Ce condiții trebuie să îndeplinească procurorii care se înscriu pentru conducerea marilor parchete

Legea spune că pentru funcțiile de procurori șefi trebuie îndeplinite o serie de condiții, printre care:

Să aibă o vechime de cel puțin 15 ani în funcția de procuror

Să nu fi făcut parte din serviciile de informații sau să fi colaborat cu acestea

Să nu aibă interese personale care să le influențeze obiectivitatea și imparțialitatea

De asemenea, cei care se înscriu trebuie să depună un proiect „privind exercitarea atribuțiilor funcției”, declarații din care să rezulte că nu au colaborat cu serviciile de informații, dovada îndeplinirii condițiilor de vechime, un CV, cel puțin 10 lucrări realizate în ultimiii 5 ani și ultimul raport de evaluare a activității profesionale.