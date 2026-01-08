ULTIMA ORĂ Procedura de numire a noului procuror general și a șefilor DNA și DIICOT, declanșată de Ministerul Justiției
Procedura a fost declanșată de ministerul condus de Radu Marinescu. Mandatele lui Alex Florența și Marius Voineag, procurorii șefi de la Parchetul General și DNA, expiră în martie. Ei au fost numiți de Klaus Iohannis în 30 martie 2023, la propunerea lui Cătălin Predoiu, pentru un mandat de 3 ani.
- 9 februarie este termenul pentru depunerea canfidaturilor, iar 2 martie este data la care propunerile vor fi trimise de către ministrul Justiţiei către Consiliul Superior al Magistraturii.
Conform Ministerului Justiției, în perioada 8 ianuarie – 2 martie va avea loc selecția procurorilor pentru formularea de către președintele Nicușor Dan a propunerilor de numire pentru ocuparea următoarelor funcții vacante de conducere din cadrul parchetelor:
- procuror general – funcție vacantă din 31 martie 2026
- adjunct al procurorului general – funcție vacantă din 29 iunie 2026
- procuror-șef al DNA – funcție vacantă din 31 martie 2026
- procuror-şef adjunct al DNA – funcție vacantă din 29 iunie 2026
- procuror-șef adjunct al DNA – funcție vacantă
- procuror-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – funcție vacantă din 14 aprilie 2026
- procurori-șefi adjuncți ai DIICOT
