FOTO / VIDEO Patru tineri au murit după ce mașina lor a căzut 200 de metri într-o prăpastie, în masivul Iezer-Păpușa / O a cincea victimă, salvată cu elicopterul

Patru tineri cu vârste între 20 și 23 de ani au murit sâmbătă după ce mașina în care se aflau s-a prăbușit într-o râpă, în zona montană Portăreasa din județul Argeș, în masivul Iezer-Păpușa. O a cincea persoană, în vârstă de 23 de ani, a supraviețuit și a fost preluată de un elicopter SMURD, a transmis Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU).

Șeful DSU, Raed Arafat, a precizat că este vorba despre două fete și doi băieți care și-au pierdut viața. Arafat a mai declarat pentru News.ro că aceștia se aflau, posibil, într-un autovehicul off-road.

Tinerii au căzut cu mașina 200 de metri în prăpastie, a precizat la Digi24 șeful Salvamont Argeș, Ion Sănduloiu.

Potrivit DSU, spre locul indicat au fost trimise echipaje de la ISU Argeș, Serviciul de Ambulanță Județean, elicopterul POA Brașov, Salvamont, Inspectoratul de Poliție Județean și Inspectoratul de Jandarmi Județean. Din cauza terenului accidentat, salvatorii au folosit vehicule de teren

Mașina se afla într-o zonă greu accesibilă, apelul la 112 fiind făcut de un culegător de fructe de pădure, a mai spus șeful Salvamont Argeș la Antena 3.

Victima salvată a fost inițial suspectată de traumatism de coloană vertebrală, dar evaluarea medicală preliminară nu a confirmat acest diagnostic. „Noi sperăm să fi scăpat”, a mai precizat șeful Salvamont Argeș.

(Sursa foto, video: ISU Argeș)