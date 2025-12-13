FOTO/VIDEO Protest cu zeci de mii de oameni la Budapesta. Acuzații la adresa guvernului Viktor Orban: „Pentru ei, problema nu este că au avut loc abuzurile, ci că au fost dezvăluite”

Zeci de mii de persoane au protestat în cadrul unei manifestații convocate de liderul opoziției, sâmbătă, la Budapesta, cerând demisia premierului Viktor Orban, pe care îl acuză că nu a acționat în privința acuzațiilor de abuz asupra copiilor instituționalizați din Ungaria, transmite AFP.

De când a revenit la putere în 2010, premierul naționalist al Ungariei a promis că va prioritiza protecția copiilor, însă guvernul a fost marcat de mai multe scandaluri privind abuzuri asupra copiilor.

Protestul de sâmbătă a fost convocat de liderul din opoziție Peter Magyar, al cărui partid, TISZA, se află pe primul loc în sondajele de opinie înaintea alegerilor parlamentare din primăvară. Manifestația a fost organizată după ce au apărut noi acuzații cu privire la un centru de detenție juvenilă din capitala Ungariei.

„În mod normal un guvern ar fi înlăturat după un caz ca acesta”, a declarat David Kozak, în vârstă de 16 ani, pentru AFP.

„Pentru ei, problema nu este că au avut loc abuzurile, ci că au fost dezvăluite”, a mai susținut tânărul.

Hungary's probably most scenic anti-Orbán protest is underway under the banner "Let's defend our children," after new details emerged about sexual and physical abuse in the child care system — plus ignorance or cover-ups by authorities. Orbán rival Péter Magyar leads the march.

Zeci de mii de oameni la protest

La protest au participat cel puțin 50.000 de protestatari, iar unii dintre ei au venit cu jucării de pluș, potrivit jurnaliștilor AFP.

Magyar a condus mulțimea, ținând un banner pe care scria „Să protejăm copiii”.

Ultimul scandal a izbucnit odată cu apariția unor imagini surprinse de camerele de supraveghere de la un centru de detenție juvenilă, care îl arătau pe directorul de atunci cum îl lovește pe un băiat în cap.

Patru membri ai personalului au fost reținuți la începutul acestei săptămâni, iar guvernul a plasat toate centrele de acest gen sub supravegherea poliției.

Alți trei angajați fuseseră arestați anterior, inclusiv un alt fost director, acuzat că a condus o rețea de prostituție.

„Ar trebui să fim revoltați de ceea ce se face cu cei mai vulnerabili copii”, a declarat Zsuzsa Szalay, o pensionară în vârstă de 73 de ani care participă la protest.

Tens of thousands are marching from downtown Budapest across the Chain Bridge and tunnel up to Buda Castle, where Viktor Orbán's office is. Opposition leader Péter Magyar called the march to protest child abuse by Hungarian authorities—and the government's inaction.

Raport: Peste o cincime dintre copiii instituționalizați din Ungaria au suferit abuzuri

Vineri, Magyar a publicat un raport oficial din 2021, care nu fusese dezvăluit publicului până acum și care arată că peste o cincime dintre copiii din instituțiile de profil de ale statului au suferit abuzuri. Guvernul a insistat că ia măsuri împotriva suspiciunii de abuz asupra copiilor.

Ministerul de interne a spus că raportul din 2021 a fost transmis autorităților de resort în 2022.

Premierul Viktor Orban a condamnat cel mai recent caz de abuz, spunând că nici măcar „tinerii infractori nu ar trebui tratați în acest fel”.

În 2024, Katalin Novak a fost nevoită să demisioneze din funcția de președinte după ce s-a aflat că l-a grațiat pe complicele unui agresor de copii condamnat.