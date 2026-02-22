FOTO / VIDEO Protest în fața Parlamentului după scandalul adăpostului din Suraia. „Câinii nu sunt marfă”

Un protest organizat de mai multe asociații pentru protecția animalelor are loc duminică în fața Parlamentului, după dezvăluirile privind adăpostul privat din Suraia, județul Vrancea, de unde au apărut imagini cu animale maltratate și ucise.

Protestul este programat între orele 16:00 și 19:00 și este organizat de Dreptate pentru Animale, Asociația Ramses, Kola Kariola și Asociația Sache Vet. Câteva sute de persoane participă la manifestație, potrivit imaginilor difuzate de Digi24.

„Protestăm împotriva hingherilor și a autorităților! Câinii nu sunt marfă. Vetmedan nu e un caz izolat”, au transmis organizatorii într-un mesaj public. Aceștia spun că nu este vorba despre un incident singular, ci despre „o cruzime sistemică” și despre „moarte plătită din bani publici”.

La manifestație este prezentă și actrița Carmen Tănase și stand-upperul Drăcea, care conduce Asociația Ramses.

În mesajul publicat înaintea protestului, organizatorii fac referire și la imagini filmate într-un adăpost gestionat de Asociația „Sprijină Câinii – Păun” și anunță că vor urma noi dezvăluiri.

„Adăposturile private abonate la bani publici nu mai pot fi numite adăposturi. Când scopul devine profitul, iar rezultatul este moartea, numele real este altul”, au transmis aceștia.

Cazul câinilor uciși la Suraia

Cazul adăpostului de câini din comuna Suraia, județul Vrancea, a intrat în atenție după ce pe reţelele de socializare ale unui ONG pentru protecţia animalelor au fost publicate imagini suprinse de o cameră cu câini torturați și uciși.

Activitatea adăpostului a fost suspendată. ONG-urile au mers la fața locului pentru a prelua animalele rămase în viață, iar Marius Chircă, fondatorul ONG-ului Kola Kariola, a transmis că au fost scoși din adăpostul de la Suraia toți cei peste 200 de câini găsiți în viață.

„Când am fost eu, domnii de la DSV și de la Poliția Animalelor spuneau: «Puteți voi să luați câinii ăștia luni?». ONG-urile din România le-au dovedit că toți câinii au putut fi luați de duminică, nu de luni, lăsându-i astăzi liniștiți la birou să-și facă treaba în ceea ce privește problema de la Suraia”, a declarat Chircă, luni într-un live pe pagina de Facebook a ONG-ului Kola Kariola.

Marius Chircă a criticat reacția autorităților și măsurile luate până acum. „Suntem toți supărați pentru modul în care autoritățile gestionează problema”. De asemenea, el a susținut că în jurul adăpostului au fost găsite cadavre de câini și recipiente cu o substanță utilizată pentru eutanasiere, aflată sub regim special.

„Am văzut că în jurul adăpostului au fost găsite cadavre de câini și sticluțe cu o substanță extrem de periculoasă, care ucide. Cum au ajuns aceste substanțe cu regim special în jurul adăpostului, Dumnezeu știe. În secunda doi, acolo trebuia să fie Garda de Mediu”, a declarat el.

Zeci de mii de câini uciși pe 9 milioane de euro, bani publici

Cazul adăpostului din Suraia, Vrancea, nu e unul singular. Site-ul de investigații Snoop a descoperit un alt adăpost, care este vizat de acuzații precum „uciderea animalelor cu intenție fără drept”. Este vorba despre adăpostul Asociației Aspa Ivets din satul Uzunu, județul Giurgiu, care are zece dosare penale, toate deschise în ultimii cinci ani. Funcționează și acum.

Snoop a dezvăluit și că peste 64.000 de câini au fost eutanasiați în România în ultimii trei ani, jumătate dintre ei la patru adăposturi gestionate de veterinari care au transformat procedura într-o afacere. Asta pentru că politica publică a statului e construită astfel încât să fie încurajată omorârea câinilor, iar costurile au depășit 9 milioane de euro.