Padocul groazei de la Suraia. Apel pentru mobilizare al asociațiilor pentru protecția animalelor: „Avem o urgență. Veniți!”

Mai multe asociații pentru protecția drepturilor animalelor au lansat un apel public pentru adopții și preluări de urgență, după imaginile teribile din adăpostul privat de câini de la Suraia, județul Vrancea, unde câinii erau maltratați și uciși.

Voluntarii de la Kola Kariola și Asociația Sache Vet au anunțat duminică, pe Facebook, că merg la fața locului pentru a prelua câinii rămași în viață și au cerut oamenilor să vină să adopte sau să ajute la salvarea acestora.

„Suntem în drum spre Suraia. Sperăm ca astăzi să fie cât mai mulți oameni acolo. Oameni care vin să adopte, să preia, să scoată supraviețuitorii dintr-un loc în care, acum doar câteva zile, ar fi avut parte de aceeași moarte crudă pe care am văzut-o cu toții. Acești câini trebuiau să dispară în liniște. Astăzi, prin voi, au o șansă la viață”, au transmis reprezentanții de la Asociația Sache Vet.

Cazul de la Suraia a stârnit reacții puternice, iar ONG-urile spun că termenul „eutanasie” a fost folosit frecvent pentru a descrie ce s-a întâmplat în adăpost, însă ei resping această formulare.

„Ceea ce s-a întâmplat la Suraia este omorâre cu intenție, fără drept. Sunt acte de cruzime, nu proceduri medicale. Sunt crime, nu eutanasii. (…) Astăzi însă, înainte de orice dezbatere, avem o urgență: viața celor rămași acolo. Veniți. Adoptați. Preluați. Ajutați-ne să îi scoatem”, este apelul făcut de Asociația Sache Vet.

„Niciun câine să nu mai latre la Suraia”

La rândul său, Marius Chircă, fondatorul ONG-ului Kola Kariola, a făcut apel către asociațiile din țară să meargă să preia câinii de la Suraia.

„Încep cu rugămintea către alte asociații să meargă să preia câinii. Trebuie să demonstrăm că noi asociațiile suntem puternici și putem să luăm toți câinii. Pentru ca mâine, luni seară, niciun câine să nu mai latre, schelălăie în adăpostul de la Suraia. Vă rugăm din suflet, dați mesaj, exprimați-vă intenția să mergeți la Suraia. Suntem mai inflamați ca niciodată. Idee este că nu mai e momentul să reacționăm sub impuls. Prioritatea este scoaterea tuturor câinilor de acolo. Să ne concentrăm să nu pierdem viața niciun câine. Este cumplit”, a transmis, într-o înregistare live pe Facebook, Marius Chircă, de la Kola Kariola.

Cazul câinilor uciși la Suraia

Cazul adăpostului de câini din comuna Suraia, județul Vrancea, a intrat în atenție după ce pe reţelele de socializare ale unui ONG pentru protecţia animalelor au fost publicate marți imagini suprinse de o cameră cu câini torturați și uciși.

Ancheta autorităților a fost declanșată din oficiu, iar polițiștii și procurorii au desfășurat vineri mai multe percheziții pentru a strânge probe privind modul în care erau îngrijite animalele și dacă erau respectate standardele legale ale adăpostului.

Trei persoane au fost plasate sub control judiciar în cazul adăpostului de la Suraia, acestea fiind cercetate pentru infracțiunile de uciderea cu intenție, fără drept, a animalelor, schingiuirea animalelor, abuz în serviciu și fals intelectual, a transmis sâmbătă IPJ Vrancea.

Activitatea adăpostului a fost suspendată, dar animalele nu au fost preluate de la adăpost, întrucât nu exista „un pericol iminent”.

„La data de 13 februarie, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Focșani, au pus în aplicare șase mandate de percheziție domiciliară, la domiciliile a patru persoane fizice și la două puncte de lucru ale unei societăți comerciale. În cadrul acestor activități au fost ridicate documente și au fost administrate probe necesare în cadrul dosarului penal ce vizează infracțiunile de uciderea cu intenție, fără drept, a animalelor, schingiuirea animalelor, abuz în serviciu și fals intelectual.

În urma probatoriului administrat, în seara de 13 februarie, Parchetul de pe lângă Judecătoria Focșani a dispus față de trei inculpați, persoane fizice, măsura preventivă a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile. Totodată, a fost admisă și propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Focșani către Judecătoria Focșani în vederea luării măsurii de control judiciar față de un inculpat, persoană juridică”, a transmis Poliția Vrancea.