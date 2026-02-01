FOTO/ VIDEO Protest violent al activiștilor de stânga la Torino. Zeci de polițiști au fost răniți

Cel puţin 31 de ofiţeri de poliţie au fost răniţi în timpul protestelor împotriva închiderii unui centru cultural de stânga din oraşul Torino, în nordul Italiei, au declarat autorităţile duminică, transmite DPA, preluată de Agerpres.

Zece persoane au fost arestate în timpul ciocnirilor dintre poliţie şi demonstranţi sâmbătă. Iniţial, nu a existat nicio informaţie despre numărul de protestatari răniţi.

Protestele au fost îndreptate împotriva evacuării centrului cultural Askatasuna, care a fost un loc de întâlnire a stângii din Torino timp de zeci de ani. Facilitatea a fost închisă cu puţin timp înaintea Crăciunului.

Grupuri de anarhiști în Torino Foto: Marco Alpozzi/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia

Organizatorii au declarat că aproximativ 50.000 de persoane au participat la o demonstraţie în centrul oraşului sâmbătă. În cadrul ei, au fost, de asemenea, afişate numeroase steaguri palestiniene.

În cele din urmă, au izbucnit revolte. Pietre, cocktailuri Molotov şi alte obiecte au fost aruncate asupra poliţiei din mulţime, iar tomberoanele de gunoi au fost aprinse. Un vehicul al poliţiei a fost, de asemenea, incendiat.

Vehicul incendiat al poliției la Torino Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Forţele de securitate au răspuns cu gaze lacrimogene şi tunuri cu apă pentru a dispersa mulţimea. Un manifestant cu răni la cap a fost dus de urgenţă la spital.

Un videoclip arată un poliţist întins la pământ în timp ce este lovit şi bătut de indivizi mascaţi.

🚨il video della vergogna🚫#Torino oggi: ennesima guerriglia urbana dei soliti incappucciati.

Poliziotto massacrato in 10 contro 1, martellate in testa, blindato dato alle fiamme, giornalisti aggrediti, città devastata tra molotov, bombe carta e cassonetti incendiati.

Non è… pic.twitter.com/QVl0lDkPOp — Marco⛩️友だち (@friend73m) January 31, 2026

Guvernul italian de dreapta a condamnat revoltele ca fiind „un atac asupra statului”.