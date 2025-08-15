FOTO/VIDEO Protestatarii au distrus un sediu al partidului de guvernământ din Serbia, la Novi Sad. Ciocniri cu susținătorii SNS la Belgrad

Protestatarii antiguvernamentali au vandalizat birouri ale Partidului Progresist Sârb (SNS) de la guvernare, în orașul Novi Sad din nordul țării, iar în capitala Belgrad au avut ciocniri cu poliția și susținătorii SNS, joi, la o zi după violențele în care au fost rănite zeci de persoane, relatează Reuters.

În Novi Sad, al doilea oraș ca mărime din Serbia, poliția și susținătorii SNS, loiali președintelui populist Aleksandar Vucic, erau absenți când zeci de protestatari antiguvernamentali au început să spargă geamurile de la birourile partidului aflat la guvernare, aruncând mobilă afară și stropind intrarea cu vopsea.

Protestele din Serbia au început după tragedia din noiembrie, când acoperișul gării renovate din Novi Sad s-a prăbușit și au murit 16 persoane. Manifestațiile zilnice au zguduit popularitatea lui Vucic și a SNS.

Joi au avut loc demonstrații și în alte zone din țară.

Ovako sad izgledaju prostorije SNS u Novom Sadu. pic.twitter.com/kX49nvwBgG — Razglas news (@razglasnews) August 14, 2025

Noi violențe în capitala Serbiei

La Belgrad, protestatarii antiguvernamentali și susținătorii SNS au aruncat cu materiale pirotehnice unii în alții pe unul dintre principalele bulevarde din capitală. Forțele de ordine au intervenit în încercarea de a-i face pe protestatarii antiguvernamentali să părăsească zona, a declarat un martor pentru Reuters.

Președintele Vucic a spus că arestările vor continua.

„Cred că este clar că nu vor pace (…). Vor avea loc mai multe arestări”, a declarat el pentru postul privat Informer TV.

Tot joi, ministrul afacerilor interne a prezentat bilanțul evenimentelor de miercuri, când susține că au fost răniți 27 de ofițeri de poliție și în jur de 80 de civili, iar 47 de persoane au fost reținute.

Protestatarii au dat vina pe corupție pentru dezastrul din gara de la Novi Sad și cer alegeri anticipate în speranța că îi vor înlătura de la putere pe Aleksandar Vucic și SNS.

Studenții, grupurile de opoziție și organizațiile anticorupție i-au acuzat pe Vucic și pe aliații săi de legături cu crima organizată, de folosire a violenței împotriva rivalilor politici și de suprimare a libertăților presei – acuzații pe care aceștia le neagă.