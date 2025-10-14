FOTO/VIDEO Bombe ghidate, lansate asupra celui de-al doilea oraș ca mărime din Ucraina / Spital „grav avariat” / Kievul denunță „scopul” rușilor

Forțele ruse au atacat luni orașul Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, cu bombe ghidate, întrerupând alimentarea cu energie electrică pentru 30.000 de consumatori din trei districte, au anunțat oficialii locali, potrivit Reuters.

Guvernatorul regional Oleg Sinegubov a susținut, într-un mesaj publicat pe aplicația de mesagerie Telegram că forțele ruse au folosit bombe ghidate pentru a ataca districtele Nemyshlianskyi și Slobidskyi din sud-est și districtul Shevchenkivskyi din nordul orașului.

Kharkiv (eastern Ukraine) is in partial blackout after the Russian drone attack.



One of the Russian kamikaze drones hit a hospital (in the video).



Four people got injured.

Primarul Igor Terehov, într-un interviu la televiziunea locală, a spus că cele trei bombe au avariat un spital și au lovit liniile de transport al energiei electrice. Aproape 30.000 de consumatori au fost afectați de întreruperile de curent.

Meanhwile in Kharkiv, russians attack power facilities and a hospital (classic).

Edilul a precizat că patru persoane au fost rănite, majoritatea de sticla spartă proiectată în aer, iar unii pacienți au fost transferați în alte secții.

„Din păcate, spitalul a fost destul de grav avariat și înăuntru se aflau pacienți. Patru persoane au suferit răni de diferite grade și aproximativ 200 de ferestre au fost sparte”, a afirmat Terehov.

„Atacurile vizează în general obiective energetice – producția și transportul de energie, rețeaua electrică. Scopul este ca rețeaua pentru transportul energiei să nu mai funcționeze”, a adăugat primarul.

Kharkiv under attack by KABs. Severe fires in the city and partial power outage

În ultimele săptămâni, forțele ruse și-au concentrat atacurile asupra țintelor asociate cu rețeaua electrică și industria gazelor din Ucraina, pe măsură ce se apropie iarna, în războiul care durează de mai bine de trei ani și jumătate.

More pictures from Russian attack on the hospital in Kharkiv tonight by Думка.

Un atac masiv asupra Kievului și a altor centre, efectuat săptămâna trecută, a lăsat temporar peste un milion de gospodării și întreprinderi fără energie electrică în toată țara. Alimentarea cu apă a fost, de asemenea, întreruptă.

În orașul Kostiantynivka din regiunea Donețk, una dintre țintele principale ale avansului lent al Rusiei în zonă, un atac cu drone rusești a ucis luni două persoane aflate în mașina lor, a anunțat șeful administrației militare a orașului.

Ministerul rus al Apărării a transmis luni că forțele sale au capturat două noi sate în avansul lor prin estul Ucrainei – unul în regiunea Donețk și celălalt lângă Kupiansk, în nord-estul Ucrainei, un oraș în mare parte distrus, aflat de luni de zile sub asediul armatei ruse.

Însă primul corp al Gărzii Naționale a Ucrainei a anunțat că a respins o nouă încercare a forțelor ruse de a avansa în apropierea orașului Dobropillia, din regiunea Donețk.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și alți oficiali au raportat succese ale armatei ucrainene în jurul orașului Dobropillia, situat în apropierea importantului nod logistic Pokrovsk.