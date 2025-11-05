FOTO/VIDEO Șeful NATO, discuții cu oficialii români la Parlament. Ce l-a întrebat pe Sorin Grindeanu când a văzut fotografia lui Marcel Ciolacu

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a venit miercuri la București și s-a întâlnit cu președintele Nicușor Dan la Cotroceni și cu premierul Ilie Bolojan la Guvern, iar apoi a mers la Parlament pentru a discuta și cu alți demnitari.

Unul dintre oficialii cu care s-a întâlnit Mark Rutte la Parlament a fost Sorin Grindeanu. Înainte de a intra în sală, cei doi s-au oprit timp de câteva secunde în fața fotografiilor cu foștii președinți ai Camerei Deputaților, printre care și Marcel Ciolacu, pe care șeful NATO a părut să îl recunoască din perioada în care actualul deputat PSD era premier.

Mark Rutte și Sorin Grindeanu la Parlament, miercuri, 11 noiembrie 2025. Sursa: HotNews / Rebecca Popescu

„A fost prim-ministru?”, l-a întrebat Mark Rutte pe Sorin Grindeanu în limba engleză, potrivit reporterului HotNews de la fața locului.

Mark Rutte și Sorin Grindeanu la Parlament, miercuri, 11 noiembrie 2025. Sursa: HotNews / Rebecca Popescu

La discuția dintre Mark Rutte și actualul președinte al Camerei Deputaților și lider PSD, Sorin Grindeanu, participă și Alina Gorghiu, Daniel Suciu, Ramona Bruynseeles și Mihai Fifor.

Șeful NATO s-a întâlnit și cu președintele Senatului

Înainte de discuțiile de la Cameră, Rutte a fost și la Senat, unde a fost primit de Mircea Abrudean.

Mark Rutte și Mircea Abrudean la Parlament, miercuri, 11 noiembrie 2025. Sursa: HotNews / Rebecca Popescu

„Sper că nu sunteți foarte obosit, pentru că ați avut o zi plină”, i-a spus președintele Senatului lui Rutte.

„Nu, nu, nu”, i-a răspuns șeful NATO.

Mark Rutte și Mircea Abrudean la Parlament, miercuri, 11 noiembrie 2025. Sursa: HotNews / Rebecca Popescu

Mark Rutte este la prima vizită în România după preluarea funcției de secretar general al NATO. El a venit în țara noastră în contextul participării „în contextul participării la Forumul NATO pentru Industria de Apărare / NATO-Industry Forum (București, 5-6 noiembrie 2025), eveniment destinat dialogului strategic cu industriile de apărare din statele Aliate”, anunța Administrația Prezidențială a României înainte de sosirea oficialului.

Întâlniri cu președintele și premierul

Înainte de a merge la Parlament, Mark Rutte a discutat cu Nicușor Dan la Cotroceni, unde cei doi au susținut o conferință comună de presă, în care șeful Alianței a spus că „oricine ar ataca România întreg NATO va veni să vă salveze”.

Apoi, secretarul general al NATO a fost primit la Palatul Victoria de prim-ministrul Ilie Bolojan.

Joi, Rutte va merge la NATO Industry Forum, unde vor susține discursuri atât el, cât și Nicușor Dan. Alocuțiunea președintelui va avea loc la 8:30, potrivit programului anunțat de Administrația Prezidențială.