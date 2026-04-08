FOTO / VIDEO Sicriul cu trupul neînsufleţit al lui Mircea Lucescu a fost depus la Arena Naţională

Sicriul cu trupul neînsufleţit al lui Mircea Lucescu a fost depus la Arena Naţională

Sicriul cu trupul antrenorului Mircea Lucescu este depus la Arena Națională, în București, 8 aprilie 2026. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Sicriul cu trupul fostului selecționer Mircea Lucescu a fost depus miercuri la Arena Națională, unde publicul are acces pentru a-i aduce un ultim omagiu.

Sicriul a fost însoţit până în locul în care a fost depus de fiul marelui selecționer, Răzvan Lucescu, Matei, nepotul său, și soția acestuia.

Mircea Lucescu s-a stins din viață marți, la 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, după ce în urmă cu 12 zile conducea naționala la Istanbul, împotriva Turciei, acesta urmând să fie înmormântat vineri.

Marele antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu.

La Arena Națională, garda de onoare păzește sicriul, iar fanii au început să treacă prin fața sicriului pentru a-i aduce un ultim omagiu.

Gheorghe Hagi, Dorin Mateuț și Mircea Rednic au depus deja coroane de flori la mormântul marelui antrenor.

Sicriul cu trupul antrenorului Mircea Lucescu este depus la Arena Națională, în București, 8 aprilie 2026. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Accesul publicului este permis printr-un circuit controlat, organizat pentru a asigura fluiditatea vizitatorilor. Programul de vizitare este următorul:

miercuri, 8 aprilie, între orele 17:00 – 21:00;

joi, 9 aprilie, între orele 10:00 – 20:00.

Prima slujbă de priveghi va avea loc miercuri, de la ora 18:00, în incinta stadionului.

Înmormântarea, vineri, cu onoruri militare

Ceremoniile funerare se vor încheia vineri. Cortegiul funerar se va deplasa la Biserica Sfântul Elefterie, unde slujba de înmormântare va începe la ora 10:00. Participarea este limitată la familie și apropiați.

Ulterior, de la ora 12:20, ceremonia va continua la Cimitirul Bellu, unde fostul selecționer va fi înmormântat cu onoruri militare. Înhumarea este programată pentru ora 13:10, iar accesul publicului va fi restricționat, conform dorinței familiei.