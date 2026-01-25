FOTO / VIDEO Un autobuz cu pasageri din Brăila a rămas cu roțile blocate într-un crater apărut brusc în asfalt

Un autobuz a rămas blocat duminică în Brăila, după ce ambele roți din spate au căzut într-un crater format chiar în timp ce acesta trecea pe stradă, potrivit publicației locale Obiectiv Vocea Brăilei.

Incidentul s-a produs în jurul orei 10.30, pe strada Nicolae Bălcescu, în zona intersecției cu strada Catolică din Centrul Vechi al Brăilei.

În autobuz se aflau mai mulți pasageri, care au fost evacuați în siguranță, fără a exista răniți, potrivit sursei citate.

„Un autobuz de la Braicar. Ia uite câta groapa aici! Mamăăă, ce e aici! (…) Autobuzul a picat în groapă”, afirmă un bărbat în unul dintre clipurile video care circulă pe reţelele de socializare.

Cel mai probabil, surparea, adâncă de cel puțin un metru și lată de circa 3 metri, a apărut din cauza unor infiltrații de la conductele subterane, precizează sursa citată. Echipele Companiei de Utilități Publice „Dunărea” au intervenit pentru a remedia avaria.

Traficul în zonă a fost blocat temporar, iar scoaterea autobuzului din groapă a fost dificilă, fiind necesare două macarale.