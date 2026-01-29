FOTO/VIDEO Un portret gigantic a apărut pe o plajă din Barcelona

BARCELONA, SPANIA – 29 IANUARIE 2026: Sute de oameni s-au adunat pe plaja Somorrostro, unde a fost desfășurată o pânză uriașă cu portretul lui Hind Rajab, într-o acțiune de solidaritate. FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Protestatarii au desfășurat joi, pe o plajă din Barcelona, un portret gigantic al fetiței palestiniene Hind Rajab, în vârstă de cinci ani, la doi ani după moartea acesteia în războiul din Fâșia Gaza, iar mama ei a făcut apel la comunitatea internațională să acorde atenție situației dificile a copiilor din enclava palestiniană, informează Reuters.

Rugămințile disperate ale lui Hind de a fi ajutată, în timp ce era blocată într-o mașină sub tirul israelian, au fost redate în filmul „The Voice of Hind Rajab”, care a câștigat premiul Leul de Argint la Festivalul de Film de la Veneția anul trecut și este nominalizat și la premiile Oscar.

În timpul ofensivei israeliene ca ripostă la asaltul Hamas din 7 octombrie 2023, Hind Rajab a rămas blocată în mașină timp de ore întregi, implorându-i pe medicii palestinieni prin telefonul mobil să trimită ajutor, după ce mătușa, unchiul și trei veri ai ei muriseră deja.

Când ambulanța a sosit în sfârșit, contactul telefonic cu fetița și inclusiv cu salvatorii ajunși acolo s-a pierdut. Douăsprezece zile mai târziu, cadavrul fetei, trupurile rudelor ei și cadavrele a doi lucrători ai ambulanței au fost recuperate din zonă.

În Barcelona, câteva sute de persoane au ridicat o pânză de 55 de metri lungime cu chipul fetiței, lângă un steag palestinian mare și mesajul „Eliberați copiii din Gaza”.

People hold a giant portrait of Hind Rajab, a five-year-old Palestinian girl who was killed during the war in Gaza, on a beach in Barcelona, Spain, on Thursday. #GazaCeasefire https://t.co/vbqYe5k4ep pic.twitter.com/AFYXKSWNps — Gulf Today (@gulftoday) January 29, 2026

„Copiii din Gaza nu cer milă. Ei cer dreptul de a trăi, de a dormi fără teamă, de a se juca fără bombe, de a crește, pur și simplu de a crește”, a spus mama lui Hind, Wesam Hamada, în vârstă de 29 de ani, în timp ce privea ridicarea portretului uriaș al fiicei sale.

🇵🇸 Barcelona desplega un retrat en record d'Hind Rajab, la nena assassinada a Gaza per l'exèrcit israelià | @RTVECatalunya pic.twitter.com/y6PFUMJ4QU — RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 29, 2026

„Vocea lui Hind Rajab nu a rămas în mașină, a călătorit peste granițe”, a spus actrița iordaniano-canadiană Saja Kilani, care a interpretat rolul unui paramedic al Semilunii Roșii Palestiniene în filmul „The Voice of Hind Rajab” și a participat la protestul de pe plaja iberică.

Întrebată săptămâna aceasta despre moartea lui Hind și a rudelor ei, armata israeliană a declarat că incidentul este în continuare în curs de examinare și a refuzat să facă alte comentarii.

Forțele israeliene afirmă că nu au vizat niciodată în mod deliberat civilii în războiul din Gaza, acuzând militanții Hamas că le pun în pericol viața folosindu-i drept „scuturi”.

Organizația Națiunilor Unite a transmis că situația umanitară din Gaza rămâne „gravă” la trei luni de la încetarea focului între Israel și Hamas, după un război de doi ani care a distrus enclava palestiniană de coastă. Copiii sunt printre cei mai afectați de lipsa adăposturilor, a alimentelor și a serviciilor de bază, inclusiv a asistenței medicale, spun oficialii din domeniul ajutorului umanitar.