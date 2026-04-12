FOTO VIDEO Unde erau Donald Trump și Marco Rubio în timp ce negocierile de la Islamabad eșuau

Președintele american Donald Trump a surprins sâmbătă seară cu apariția sa la un meci de wrestling din Miami. În timp ce preşedintele urmărea luptele, vicepreşedintele JD Vance anunța că negocierile cu Iranul de la Islamabad au eşuat, relatează AP.

Trump a intrat în arena Kaseya Center din Miami puţin după ora 21:00 pentru a urmări lupta din categoria semigrea dintre Jiri Prochazka şi Carlos Ulberg, la gala UFC 327.

El a fost însoţit de mai mulţi membri ai familiei Trump, precum și de secretarul de stat Marco Rubio.

NOW: President Trump along with Dana White make grand walk out at UFC 327 in Miami. pic.twitter.com/oUqHBmS0yy — Breaking911 (@Breaking911) April 12, 2026

În timp ce o melodie a lui Kid Rock răsuna din difuzoare, Trump s-a îndreptat spre locul său, unde îl aştepta Marco Rubio. În apropiere se afla şi Sergio Gor, ambasadorul SUA în India.

Trump a strâns mâna participanţilor din sală și a zâmbit de câteva ori către camere.

În paralel, vicepreședintele SUA, JD Vance, pleca din Pakistan, după ce nu a reușit să ajungă la un acord cu Iranul în urma a 21 de ore de negocieri, punând în pericol un fragilul armistițiu de două săptămâni în vigoare.

Vance a declarat că a vorbit cu Trump „în mod constant” în timpul discuțiilor din Pakistan: „Nu știu de câte ori am vorbit cu el, de vreo șase ori, de vreo doisprezece ori în ultimele 21 de ore”, a spus Vance, citat de BBC.

„Vestea proastă este că nu am ajuns la un acord, și cred că aceasta este o veste proastă pentru Iran mult mai mult decât este pentru Statele Unite ale Americii”, a declarat presei Vance la încheierea discuțiilor.

„Așadar, ne întoarcem în Statele Unite fără să fi ajuns la un acord. Am clarificat foarte bine care sunt limitele noastre”, a adăugat vicepreședintele american.