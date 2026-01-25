FOTO/VIDEO Zboruri anulate, drumuri închise și sute de mii de oameni fără curent electric. SUA se confruntă cu o furtună majoră de iarnă

Aproximativ 730.000 de gospodării din statele americane Mississippi, Louisiana și Texas sunt afectate de pene de curent din cauza furtunii de iarnă din SUA, conform site-ului PowerOutage.us.

Autoritățile estimează că aproape 190 de milioane de oameni, respectiv peste jumătate din populația SUA, riscă să se confrunte cu probleme din cauza uneia dintre cele mai grave furtuni din ultimii ani, potrivit dap, transmite Agerpres.

BREAKING : Winter Storm Fern is hitting the US hard, impacting over 180 million people in more than 20 states, over 13,000 flights canceled, more than 160,000 without power (mostly in Texas and Louisiana), up to a foot of heavy snow and ice in some spots, and sadly, at least 3… pic.twitter.com/icfjGXw37P — Dhruv Mishra (@DhruvMishra1607) January 25, 2026

Serviciul național de meteorologie a avertizat că furtuna se poate întinde pe parcursul weekendului pe o zonă de circa 3.000 de kilometri, din New Mexico, în sud-vest, și până în Maine, în nord-est.

La nivel național au declarat stare de urgență 24 de state, potrivit Fox News, iar condițiile meteo au dus la anularea a mii de zboruri și la închiderea de drumuri.

Meteorologist @JimCantore monitors snowfall rates close to 1 inch per hour in New York City as Winter Storm Fern brings a triple threat of snow, ice, and cold to the Northeast. Watch: pic.twitter.com/e0REhCFAzF — The Weather Channel (@weatherchannel) January 25, 2026

Autoritățile locale spun că depunerile de gheață au creat condiții de călătorie „extrem de periculoase” în unele zone.

PURE ICE skating rink highway with crippling ice storm in Holly Springs, Mississippi with semi trucks stuck on hills. Ice accruing on trees as freezing rain intensifies! Ice storm coverage for @accuweather #icestorm #ice #winterstorm pic.twitter.com/8ua39E4D9U — Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerUSA) January 25, 2026

În contextul valului de frig, autoritățile i-au îndemnat pe cetățeni să rămână în locuințe cât mai mult posibil și să își lase mașinile acasă.

Locuitorilor din Washington li s-a recomandat să aibă lanterne la dispoziție și să-și încarce telefoanele mobile. În New York, în toate cele cinci comitate, au fost deschise centre în care locuitorii se pot încălzi, potrivit NBC News. În Crested Butte, Colorado, stratul de zăpadă măsoară 58 de centimetri. În unele zone din Oklahoma a ajuns la 20 de centimetri, iar în New Mexico și Texas este de circa 30, respectiv 15 centimetri.

Things are getting bad in Washington DC.



10AM and there’s already about 3 feet of snow on the ground, with more on the way. pic.twitter.com/AB02Qi023l — camol (@camolNFT) January 25, 2026



