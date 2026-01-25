Sari direct la conținut
Actualitate

FOTO/VIDEO Zboruri anulate, drumuri închise și sute de mii de oameni fără curent electric. SUA se confruntă cu o furtună majoră de iarnă

HotNews.ro
FOTO/VIDEO Zboruri anulate, drumuri închise și sute de mii de oameni fără curent electric. SUA se confruntă cu o furtună majoră de iarnă
Houston, Texas, 21 ianuarie 2026. Credit: Chen Chen / Xinhua News / Profimedia

Aproximativ 730.000 de gospodării din statele americane Mississippi, Louisiana și Texas sunt afectate de pene de curent din cauza furtunii de iarnă din SUA, conform site-ului PowerOutage.us.

Autoritățile estimează că aproape 190 de milioane de oameni, respectiv peste jumătate din populația SUA, riscă să se confrunte cu probleme din cauza uneia dintre cele mai grave furtuni din ultimii ani, potrivit dap, transmite Agerpres.

Serviciul național de meteorologie a avertizat că furtuna se poate întinde pe parcursul weekendului pe o zonă de circa 3.000 de kilometri, din New Mexico, în sud-vest, și până în Maine, în nord-est.

La nivel național au declarat stare de urgență 24 de state, potrivit Fox News, iar condițiile meteo au dus la anularea a mii de zboruri și la închiderea de drumuri.

Autoritățile locale spun că depunerile de gheață au creat condiții de călătorie „extrem de periculoase” în unele zone.

În contextul valului de frig, autoritățile i-au îndemnat pe cetățeni să rămână în locuințe cât mai mult posibil și să își lase mașinile acasă.

Locuitorilor din Washington li s-a recomandat să aibă lanterne la dispoziție și să-și încarce telefoanele mobile. În New York, în toate cele cinci comitate, au fost deschise centre în care locuitorii se pot încălzi, potrivit NBC News. În Crested Butte, Colorado, stratul de zăpadă măsoară 58 de centimetri. În unele zone din Oklahoma a ajuns la 20 de centimetri, iar în New Mexico și Texas este de circa 30, respectiv 15 centimetri.


Te simți mai bine cu medici buni și tehnologie de vârf MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro