FOTO Zaharova și Trump, amândoi revoltați de aceeași fotografie cu liderul american, „cea mai proastă din toate timpurile”

„Numai persoanele cu probleme de sănătate” ar fi putut alege fotografia folosită de revista Time, a afirmat, furioasă, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.

Moscova a criticat revista Time pentru coperta care îl înfățișează pe președintele american Donald Trump, după ce chiar liderul de la Casa Albă a condamnat alegerea imaginii, scrie marți Politico.

Însuși Trump a atacat conducerea revistei, marți dimineață, pentru fotografie – care însoțea articolul de copertă în care era lăudat acordul său de pace din Orientul Mijlociu – considerând-o „cea mai proastă din toate timpurile”.

Fotografia a fost făcută dintr-un unghi jos, cu Trump iluminat din spate de lumina puternică a soarelui, înfățișându-l cu „ceva plutind deasupra capului meu, care arăta ca o coroană plutitoare, dar una extrem de mică”, s-a enervat el, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Truth Social.

Donald Trump, pe coperta revistei Time.

The living Israeli hostages held in Gaza have been freed under the first phase of Donald Trump's peace plan, alongside a Palestinian prisoner release. The deal may become a signature achievement of Trump's second term, and it could mark a strategic turning point for the Middle… pic.twitter.com/0bZDABIDGj — TIME (@TIME) October 13, 2025

„Revista Time a scris un articol relativ bun despre mine, dar fotografia este probabil cea mai proastă din toate timpurile. Au făcut să-mi «dispară» părul și apoi au pus ceva plutind deasupra capului meu, care arăta ca o coroană plutitoare, dar una extrem de mică. Foarte ciudat! Nu mi-a plăcut niciodată să fiu fotografiat din unghiuri de jos, dar aceasta este o fotografie foarte proastă și merită să fie criticată. Ce fac (cei de la Time, n.r.) și de ce?”, a afirmat liderul de la Casa Albă.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a criticat și ea coperta, scriind pe Telegram că alegerea fotografiei este „șocantă”, în contextul în care Moscova continuă să încerce să intre în grațiile lui Trump.

„Doar oamenii care nu sunt sănătoși (la cap, n.r.), obsedați de răutate și ură – poate chiar niște «ciudați» – ar fi putut alege o astfel de fotografie”, a afirmat ea, aparent furioasă.

Deși legăturile dintre Moscova și Washington s-au îmbunătățit oarecum de când Trump și-a început al doilea mandat, liderul republican invitându-l pe președintele rus Vladimir Putin la negocierile de pace din Alaska în august, refuzul Kremlinului de a pune capăt invaziei sale din Ucraina a împovărat relația dintre cele două țări.

Președintele SUA a apărut pe coperta celebrei reviste după ce a semnat luni, în Egipt, un pact menit să pună capăt războiului Israelului în Fâșia Gaza, după doi ani de vărsare de sânge. El a salutat acordul dintre Israel și gruparea militantă palestiniană Hamas ca fiind unul care a avut nevoie de „3.000 de ani” pentru a fi încheiat.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a îndemnat ulterior pe Trump să contribuie la încheierea războiului în desfășurare al Rusiei din Ucraina, la fel cum a negociat pacea pentru enclava palestiniană devastată de conflict.

„Sper că va folosi și mai mult aceleași instrumente pentru a-l presa pe Putin să înceteze războiul”, a declarat Zelenski, pentru Fox News, duminică.