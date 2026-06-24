Primul lider USR care confirmă scenariul pe care merge partidul, după anunțul lui Grindeanu: „Rotativa”

Uniunea Salvați România propune o „rotație” la guvernare între un executiv minoritar PNL-USR-UDMR și un cabinet monocolor PSD, a anunțat miercuri ministrul Apărării, Radu Miruță, care este și membru al Biroului Național al USR.

Confirmarea din partea ministrului interimar vine după ce HotNews a scris că liderii PNL, USR și UDMR au avut, în cursul dimineții, o discuție despre strategia pe care cele trei formațiuni de dreapta să o adopte. În această ședință, potrivit informațiilor HotNews, USR a propus să ceară împreună o „rotativă”, în care prima oară să fie un guvern minoritar (adică o coaliție a celor trei partide), iar apoi să vină PSD cu un executiv monocolor la guvernare.

Miruță spune că soluția avansată de USR se raportează la realitatea politică existentă.

„Astăzi avem următoarele constrângeri: președintele Nicușor Dan spune «nu cu AUR», USR spune «nu pentru guvern PSD», PNL spune că dacă PSD e la putere, PNL e în opoziție. Și atunci soluția care să rezolve toate aceste constrângeri din partea fiecărei entități presupune, în viziunea noastră, o rotație a guvernelor formate din PNL-USR-UDMR și guvern monocolor PSD”, a declarat ministrul interimar, la Digi24, potrivit Agerpres.

„Sigur că este un nivel de discuție pe care noi l-am propus, ca o soluție raportat la situația în care ne aflăm, de blocaj, acum. Nu este o soluție ideală, dar este o soluție raportată la realitățile politice”, a precizat Miruță.

De ce nu va vota USR un guvern PSD

Miruță a subliniat că USR nu va vota pentru un guvern PSD.

Potrivit acestuia, un executiv al social-democraților nu ar avea „acceptabilitate socială” în prezent.

„Societatea nu are o acceptabilitate pentru ca un guvern PSD să inunde astăzi toate instituțiile statului. Nu poți să propui o soluție împotriva acceptabilității sociale. Nu este astăzi acceptat ca, după ce PSD a făcut scandal în coaliție, a votat moțiune cu AUR, a încercat ieri un nou dans împreună cu cei de la AUR, acum să spunem «luați, PSD, țara pe mână, că nu știu cine a obosit». Nu există niciodată oboseala politică ca scuză pentru a da țara complet pe mâna Partidului Social Democrat”, a mai spus reprezentantul USR.

De asemenea, Miruță a confirmat că în prezent se desfășoară discuții între liderii PNL, USR și UDMR.

Necunoscuta: Numele de premier

În cazul în care va fi agreată soluția propusă de Uniunea Salvați România, urmează să fie identificată și o propunere pentru funcția de premier, a adăugat Miruță.

„Dacă în această seară va exista agrearea unei astfel de soluții, cu certitudine, în discuții și cu domnul președinte Nicușor Dan, se va identifica un nume de premier. (…) Noi am propus această soluție cu rotația celor două tabere: PSD cu celelalte partide de dreapta. În momentul în care și celelalte partide de dreapta vor accepta asta și președintele României va accepta asta, numele de premier va fi o etapă ușor de realizat”, a precizat el.

Anunțul lui Grindeanu

Declarațiile lui Miruță vin în contextul în care Biroul Permanent al PSD a decis miercuri, în unanimitate, să-l propună pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier și să constituie o echipă de negociere care să discute cu celelalte partide din Parlament un acord politic.

Decizia în PSD a venit la două zile după ce Guvernul propus de liberalul Adrian Veștea, desemnat premier de către Nicușor Dan fără consultarea PNL, a fost respins la votul de învestire în Parlament.

Prima reacție din USR după anunțul lui Grindeanu privind un guvern PSD a venit de la deputatul Iulian Lorincz, care a spus că parlamentarii partidului condus de Dominic Fitz nu vor vota un guvern minoritar PSD.

„Nu există să votăm un partid care a semnat un acord în iunie 2025 și l-a călcat în picioare de multe ori. Încrederea în PSD este sub nivelul mării”, a spus deputatul USR.

În ceea ce privește varianta rotativei, în care prima oară să intre la guvernare un guvern PNL-USR-UDMR și Grupul Minoritar și apoi un guvern PSD monocolor, Lorincz a declarat că „din punctul nostru de vedere, este o soluție destul de rezonabilă”.

Surse politice au dezvăluit pentru HotNews că USR a propus, miercuri dimineață, în discuții cu PNL și UDMR, să ceară împreună o „rotativă” în care prima oară să intre coaliția lor minoritară de dreapta la guvernare și apoi să vină PSD cu un executiv monocolor. Potrivit acestor surse, liberalii și formațiunea condusă de Kelemen Hunor analizează această variantă.

Dacă se înțeleg să procedeze astfel vor merge cu propunerea direct la președintele Nicușor Dan. Această variantă nu a fost discutată cu PSD, au precizat sursele politice.