Fotografie virală cu directorul unui muzeu din Sibiu care doarme în mașină în timpul unei deplasări: „Nu este prima și, cu siguranță, nici ultima dată când facem asta”

Fotografia îl prezintă pe Ciprian Ștefan, directorul muzeului Astra din Sibiu, în timp ce doarme într-o dubiță cu care s-a deplasat la Bruxelles unde muzeul a primit premiul European Heritage Awards/Europa Nostra 2025 pentru proiectul „Casa Artelor – Centrul de activități și resurse regionale”. Imaginea a fost distribuită pe Facebook de jurnalistul Cătălin Oprișan care i-a cerut directorului și un punct de vedere.

„Puteam merge cu avionul, dar am zis să facem economie, pentru a deplasa, la Bruxelles, o delegație mai mare. Am renunțat la confort pentru ca și colegii mei, cu care am muncit la acest proiect, să se poată bucura. Mai o dubiță, mai o mașină personală, ne-am descurcat. Aici eram obosit, mă odihneam puțin, după ce condusesem 11 ore, non-stop”, a declarat Ciprian Ștefan pentru matinalul KissFM.

Contactat și de publicația locală Ora de Sibiu, directorul a explicat că fotografia a fost făcută de un prieten din delegație și nu e prima dată când alege să facă deplasarea cu mașina pentru a putea avea o delegație mai mare.

„Nu este prima și, cu siguranță, nici ultima dată când facem asta. De nenumărate ori mergem în Europa cu mașinile. În loc să iau doar câțiva oameni din conducere cu mine, prefer să meargă mai mulți membri ai echipei. E important să vină mai mulți, pentru că oamenii sunt esențiali — cu ei faci totul. Nu am nicio intenție să transform situația asta în altceva. Repet, oamenii contează cel mai mult”, a explicat directorul.

„Oscarul” pentru patrimoniul cultural

Muzeul Astra este singura instituție culturală din România care a primit premiul European Heritage Awards/Europa Nostra, cunoscut și ca „Oscarul” în segmentul patrimoniului cultural european, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a muzeului.

Proiectul Casa Artelor – Centrul de activitati si resurse regionale a fost premiat la categoria „Educație Formare și abilități”