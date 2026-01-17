Sari direct la conținut
FOTO&VIDEO Ford Puma Gen-E sau VW ID.3? Prima mașină electrică produsă în România vs cea mai accesibilă de la VW
Ford Puma Gen-E și VW ID.3 Foto: Profit.ro

Încă de la lansarea oficială a versiunii electrice a micului crossover Ford Puma, un detaliu a atras atenția în materialele de prezentare. Printre modelele cu care mașina era comparată, din punct de vedere al performanțelor și caracteristicilor tehnice, se afla și VW ID.3.

Aparent, era o alăturare nefirească, pentru că, la nivel teoretic, ID.3 este considerat un autoturism compact. Dar realitatea necosmetizată arată foarte diferit și o comparație între cele două modele nu este deloc nepotrivită, ci chiar firească.

Mai multe detalii pe Profit.ro.

